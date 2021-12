In casa Inter si sta pensando anche alle prossime sessioni di Calciomercato e uno dei reparti che con ogni probabilità verrà rinforzato è quello d'attacco. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un centravanti che possa alternarsi a Edin Dzeko, visto che attualmente in rosa non c'è un calciatore con quelle caratteristiche che possa far rifiatare il bosniaco. L'ex Roma non è più giovanissimo e non può giocare tre partite a settimana per novanta minuti. Alla luce di ciò il club meneghino sarebbe pronto a tornare all'assalto di Gianluca Scamacca, già cercato la scorsa estate senza successo.

Ci sono altre società, però, che si stanno muovendo sul mercato e tra queste ci sono Torino e Cagliari, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che potrebbe rispondere al nome di Sofyan Amrabat.

L'Inter torna su Scamacca

In casa Inter sembra pronto a tornare di moda il nome di Gianluca Scamacca. Il centravanti sembra essere esploso con la maglia del Sassuolo nelle ultime settimane, essendo risultato decisivo soprattutto contro Milan e Napoli, e fino ad ora, quest'anno, ha messo a segno cinque reti in quindici partite di campionato. I nerazzurri avevano pensato a lui già la scorsa estate ma il club emiliano non ha voluto saperne di privarsi di un altro elemento importante, dopo la cessione di Manuel Locatelli alla Juventus.

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, però, starebbe preparando un nuovo assalto e ha cominciato a sondare il terreno con il collega e amico, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il classe 1999 sarebbe perfetto nel ruolo di vice Edin Dzeko, essendo molto strutturato fisicamente ma anche in possesso di grandi qualità tecniche.

I neroverdi danno una valutazione importante a Scamacca, visto che non vorrebbero cederlo per meno di 30 milioni di euro e, soprattutto, vorrebbero tenerlo fino a giugno. L'Inter un tentativo a gennaio, comunque, lo farà e potrebbe anche venire incontro alle richieste degli emiliani ma con una formula fantasiosa, un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con inserimento di almeno una contropartita tecnica tra Andrea Pinamonti e Lucien Agoumé, valutati entrambi 10 milioni di euro.

Torino e Cagliari su Amrabat

Oltre all'Inter, ci sono altre società che si stanno muovendo sul mercato. Si tratta nello specifico di Torino e Cagliari, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo. Entrambe avrebbero messo gli occhi su Sofyan Amrabat, sempre in uscita dalla Fiorentina. I granata ci hanno provato già la scorsa estate, ma senza successo. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma il club di Cairo potrebbe mettere sul piatto 5 milioni più il cartellino di uno tra Daniele Baselli e Armando Izzo.

I rossoblu, invece, potrebbero offrire il cartellino di Kevin Strootman, che non sembra essersi ambientato in Sardegna, provando ad intavolare uno scambio alla pari. Difficile, invece, pensare al coinvolgimento di Nahitan Nandez, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e già nel mirino di Inter, Napoli e Roma.