Non solo cessioni ma anche acquisti. Il Crotone prepara una piccola rivoluzione della rosa in vista del mercato di gennaio, nel tentativo di arricchire l'organico con degli elementi di valore per dare al tecnico Francesco Modesto maggiori opportunità di risalire in classifica.

Per la difesa, gli squali starebbero pensando al centrale Jhon Chancellor del Brescia. In uscita, starebbe per concludersi l'operazione che dovrebbe portare Salvatore Molina al Monza a titolo definitivo dopo quattro stagioni ad alti livelli in Calabria.

Crotone, una difesa da puntellare

Troppe reti subite e un reparto da fortificare. Il Crotone nella sessione di riparazione di gennaio cercherà di mettere a segno dei colpi in difesa. Uno di questi potrebbe portare il nome di Jhon Chancellor, centrale venezuelano in forze al Brescia.

Il calciatore delle Rondinelle, autore di 9 presenze con 1 rete nella prima parte della stagione, sarebbe un profilo gradito al Crotone. Su di lui oltre, alla squadra calabrese, ci sarebbero altre due formazioni del torneo cadetto, ovvero Alessandria e Frosinone.

Nonostante sia un titolare nel Brescia di Pippo Inzaghi, il difensore venezuelano, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, potrebbe propendere per il trasferimento in un altro club già a partire dal Calciomercato invernale.

Ultimi giorni di Molina al Crotone

Un posto nella rosa del Crotone dovrebbe liberarsi presto, in vista della partenza di Salvatore Molina. Il centrocampista ex Avellino sarebbe ormai prossimo all'accordo con il Monza dopo essere stato escluso dalla formazione calabrese nelle ultime giornate per scelta tecnica.

Molina si avvia così a concludere dopo quattro anni il suo percorso in Calabria, approdando alla corte di Giovanni Stroppa, tecnico che proprio con gli squali ne ha saputo apprezzare e valorizzare le doti.

L'accordo tra i due club dovrebbe essere raggiunto a breve sulla base di una cessione a titolo definitivo con contratto con i brianzoli fino al 30 giugno 2023.

Le altre operazioni dei rossoblu

Un nome che sarebbe tornato di moda per l'attacco pare sia quello di Camillo Ciano. La punta del Frosinone potrebbe partire nella finestra di mercato di gennaio e, tra le probabili destinazioni, ci sarebbe quella relativa ad un ritorno a Crotone.

È sfumata invece definitivamente la pista Lukasz Teodorczyk, con l'attaccante polacco che, salutata l'Udinese, ha raggiunto ufficialmente l'accordo con il Vicenza.

In mezzo al campo gli squali potrebbero sostituire Godfred Donsah con Theophilus Awua, centrocampista della Pro Vercelli già seguito in estate. A ritornare alla Pro Vercelli, anche se in prestito, potrebbe essere il portiere Gianluca Saro, attualmente chiuso in rosa dalla presenza dei più esperti Marco Festa e Nikita Contini.