In casa Juventus il Calciomercato è all'ordine del giorno, con i bianconeri che potrebbero effettuare delle cessioni importanti per poi reinvestire il denaro per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Tra i calciatori che potrebbero partire già nel mercato invernale c'è Dejan Kulusevski, talento svedese che in questa prima parte di stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Allegri. Dopo essere stato accostato a diversi club della Premier League, come Arsenal e Tottenham, sul numero 44 juventino ci sarebbe l'interesse anche del Siviglia di Lopetegui, a caccia di colpi importanti per tentare l'assalto alla Liga.

La dirigenza bianconera sarebbe pronta a trattare la cessione dell'esterno ex Parma e Atalanta, ma solo in caso di un'offerta intorno ai 35-40 milioni di euro.

Potrebbero partire anche Aaron Ramsey, che sarebbe nel mirino del Newcastle, e Weston McKennie: sul centrocampista americano ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Antonio Conte.

Juve, questione attaccante: da Morata a Icardi

In casa Juventus, tiene banco la questione legata ad Alvaro Morata. In queste ultime settimane di calciomercato, l'attaccante spagnolo sarebbe nel mirino del Barcellona del neo tecnico blaugrana Xavi, che dopo l'acquisto di Ferran Torres dal City, è a caccia di rinforzi di qualità per puntellare l'attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri vorrebbero tenere l'ex attaccante di Real Madrid e Atletico, pedina importante nello scacchiere tattico del tecnico juventino Massimiliano Allegri.

Nelle prossime settimane, si capirà il futuro del bomber spagnolo.

Intanto, la dirigenza bianconera starebbe valutando diversi profili: tra questi ci sarebbe il nome di Mauro Icardi, accostato alla Vecchia Signora da diverse sessioni di calciomercato; l'attaccante argentino in forza al Paris Saint Germain chiede maggiore spazio, ma una sua cessione in prestito sembrerebbe difficile.

Altro nome sul taccuino del direttore sportivo Cherubini sarebbe quello di Arkadiusz Milik, attaccante polacco in forza al Marsiglia, che in Italia ha vestito la maglia del Napoli. Per l'ex bomber partenopeo, il club francese chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Se queste sono le alternative per il mercato invernale, per giugno i bianconeri avrebbero messo nel mirino Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo, valutato 35 milioni di euro.