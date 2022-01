Rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter sul fronte mercato, allo scopo di restare ai vertici del calcio italiano e di ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

La dirigenza nerazzurra sta pensando non solo al presente ma anche al futuro: in quest'ottica, si sta avvicinando l'arrivo a Milano di André Onana, portiere camerunense dell'Ajax che nella prossima stagione quasi certamente vestirà la maglia dell'Inter. L'estremo difensore del Camerun non è riuscito a trovare l'accordo per il prolungamento contrattuale con i Lancieri, e per questo motivo il club milanese sarebbe riuscito a trovare l'intesa a parametro zero.

L'amministratore delegato Marotta è riuscito ad anticipare la concorrenza di altri club come Arsenal e Lione, assicurandosi un portiere giovane ma di affidamento ed esperienza, come rimarcano le varie presenze accumulate nelle competizioni europee con la maglia dell'Ajax.

Dalla prossima estate, dunque, Onana dovrebbe diventare il titolare della porta nerazzurra, con Handanovic che potrebbe fargli da "mentore", oppure potrebbe lasciare Milano per trovare più spazio altrove.

Dopo le visite mediche svolte il 4 gennaio, si attende la firma del contratto destinato a legare Onana all'Inter per i prossimi cinque anni a partire dal luglio del 2022. L'ufficialità arriverebbe solo a febbraio, come prevedono le norme Fifa per i giocatori in scadenza.

Inter, Villar sarebbe un obiettivo per gennaio

Oltre al mercato estivo, l'Inter starebbe cercando delle opportunità anche per la sessione invernale. Il reparto maggiormente sotto osservazione sarebbe il centrocampo: tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sarebbe quello di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma ormai fuori dal progetto targato Josè Mourinho.

I nerazzurri potrebbero approfittare di questa situazione per chiedere il centrocampista in prestito e regalare ad Inzaghi un'alternativa a Marcelo Brozovic nel ruolo di regista.

L'arrivo del centrocampista giallorosso sarebbe possibile se l'Inter riuscisse a cedere qualche centrocampista. Sulla lista dei partenti ci sarebbe Matias Vecino, accostato ad alcune squadre di Serie A come Genoa e Napoli.

Bisogna tener d'occhio anche la situazione relativa a Stefano Sensi, il quale vorrebbe giocare con maggiore continuità anche per non rischiare di perdere il posto nella nazionale italiana del CT Roberto Mancini.

Sensi sarebbe seguito con particolare interesse dall'Empoli di Andreazzoli, alla ricerca di una mezzala dopo l'infortunio di Haas. Non si esclude un eventuale ritorno al Sassuolo che vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Dionisi un centrocampista di estro e qualità.