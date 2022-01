Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in questa sessione invernale del Calciomercato ci sarebbe Stefano Sensi. Il centrocampista non ha trovato molto spazio in nerazzurro nella prima parte della stagione, e per questo motivo sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Non mancano i club interessati all'ex Sassuolo, ma quello che si sarebbe mosso con maggiore decisione pare sia la Sampdoria, alla ricerca di nuovi innesti per scalare posizioni in classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Milan, invece, si sta guardando intorno per capire se ci sono i presupposti per rinforzare il centrocampo.

L'ultimo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri sarebbe quello di Sofyan Amrabat che potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio.

Sensi nel mirino della Sampdoria

Stefano Sensi non ha trovato spazio tra le fila dell'Inter in questa prima metà della stagione. I numeri, d'altronde, sono chiari: il centrocampista nerazzurro ha collezionato soltanto nove presenze in campionato e due in Champions League, partendo spesso dalla panchina.

Troppo poco per un giocatore che due anni fa, dopo i primi mesi a Milano, aveva scomodato paragoni illustri. Poi ci sono stati i tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e l'impiego. Tuttavia, quest'anno le sue esclusioni non sarebbero legate esclusivamente ai problemi fisici, ma soprattutto alle scelte tecniche dell'allenatore Simone Inzaghi.

Sensi quindi potrebbe lasciare l'Inter a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, su di lui avrebbe messo gli occhi la Sampdoria, in cerca di rinforzi da mettere a disposizione di Roberto D'Aversa per migliorare la posizione di classifica.

La valutazione del numero 12 nerazzurro si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma le due società potrebbero discutere di uno scambio con Mikkel Daamsgard, già accostato in passato al club meneghino, con piccolo conguaglio a favore dei blucerchiati.

Il danese potrebbe essere lasciato in prestito fino a fine stagione alla Samp, visto che Inzaghi ha già diversi elementi in organico in quel ruolo.

Milan su Amrabat

Il Milan potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo in questa sessione di mercato se dovesse esserci qualche opportunità interessante. L'occasione potrebbe rispondere al nome di Sofyan Amrabat, che alla Fiorentina sembra essere finito ai margini dello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

I due club potrebbero anche intavolare uno scambio con l'inserimento nell'affare di Rade Krunic, ma in ogni caso l'operazione potrebbe andare in porto solo alla fine di gennaio, poiché il centrocampista viola è attualmente impegnato in coppa d'Africa, e il Milan per lo stesso motivo sta facendo i conti con le assenze di Kessié e Bennacer.