È iniziata ufficialmente nella giornata del 3 gennaio la sessione invernale di Calciomercato in Italia. Tra le formazioni di Serie B che saranno chiamate ad agire in queste giornate di trattative c'è il Crotone. Il club calabrese, terz'ultimo in classifica, dovrà dare vita a una piccola rivoluzione della sua rosa: servono innesti in tutti i reparti con almeno 5-6 acquisti, questo almeno pare essere il pensiero della proprietà. Tra i calciatori che sembrerebbero destinati ad arrivare in rossoblù ci sarebbe anche il centrocampista Nikolas Spalek, calciatore in uscita dal Brescia.

Crotone, Spalek verso la Calabria

Il primo rinforzo di questa finestra di trattative per il Crotone potrebbe essere il fantasista Nikolas Spalek. Il calciatore del Brescia sarebbe in procinto di rescindere il suo legame con le rondinelle. Quella col club crotonese pare una trattativa ben avviata a confermarlo nella giornata del 3 gennaio sulla stampa è stato il Direttore Sportivo calabrese, Beppe Ursino: "Così come ha anticipato il presidente, ci saranno molti addii. Ma sarà difficile sistemare tutti coloro i quali non rientrano nel progetto. Abbiamo bisogno di fare innesti immediati. Spalek? Siamo a buon punto. È il primo profilo che abbiamo sondato e speriamo di poterlo avere a breve".

Cessioni per il Crotone

A fare il percorso inverso di Nikolas Spalek, approdando al Brescia, potrebbe essere il capitano degli squali Ahmad Benali. Dopo quattro stagioni in rossoblù il calciatore libico sarebbe quindi vicino a cambiare maglia, dopo essere stato messo fuori dal gruppo squadra dal tecnico Francesco Modesto in accordo con la società.

Sul calciatore rimarrebbero però vigili anche Parma e Vicenza.

A partire dovrebbe essere inoltre il centrocampista Godfred Donsah che potrebbe trasferirsi in Turchia. In uscita è anche il vice capitano del Crotone, Salvatore Molina. Per il centrocampista ci sarebbero quattro possibili destinazioni: Monza, Benevento, Pisa e Brescia.

Crotone, ripresi gli allenamenti

Intanto in casa Crotone, alla ripresa degli allenamenti, il giro di test programmati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 11 elementi del gruppo squadra. Parallelamente un altro calciatore, entrato a contatto con un soggetto positivo, è stato messo in quarantena.

Riguardo alla Coppa d'Africa, intanto, l'attaccante Augustus Kargbo, è stato convocato per gli impegni della selezione della Sierra Leone. Un motivo in più per il Crotone per attingere alla campagna acquisti invernale e farsi trovare pronto e competitivo alla ripresa del campionato.