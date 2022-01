Si attendono rinforzi nel reparto avanzato tra le fila del Crotone. Una punta che sembrerebbe prossima all'approdo in Calabria è Manuel Marras, calciatore attualmente al Bari. Sempre nel reparto avanzato sarebbe ormai ai dettagli l'operazione tra i rossoblù e la Lazio per l'arrivo del giovane attaccante Bobby Adekanye. Con le valigie in mano ci sarebbe invece il centrocampista Niccolò Zanellato che sarebbe ormai prossimo a vestire dopo quattro stagioni in rossoblù la casacca della Spal.

Crotone, c'è Marras per l'attacco

Per conferire esperienza al reparto avanzato il Crotone avrebbe intavolato una fruttuosa trattativa con il Bari per l'acquisizione di Manuel Marras.

Il calciatore, classe 1993, dovrebbe arrivare in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del club calabrese. Un calciatore che in passato ha vestito le maglie di Livorno e Pescara in cadetteria. In questo torneo, in Serie C con la maglia del club Pugliese, Manuel Marras ha collezionato 11 presenze con 1 gol. Ora la possibilità di tornare nel torneo cadetto, ritagliandosi uno spazio importante nell'attacco di Francesco Modesto in vista del girone di ritorno.

Adekanye ad un passo dal Crotone

Un giovane che potrebbe arrivare in Calabria per mettersi in mostra è l'attaccante olandese Bobby Adekanye. Il calciatore di proprietà della Lazio non è riuscito a ritagliarsi spazio nella rosa biancoceleste di Maurizio Sarri nel girone d'andata e avrebbe richiesto la cessione a gennaio.

Per giocare e mettersi in mostra sarebbe disposto a scendere di categoria e la sua possibile destinazione potrebbe essere il Crotone. Una trattativa condotta nei giorni scorsi e che sarebbe giunta a conclusione. A mancare sembrerebbe ormai solamente l'annuncio ufficiale da parte delle parti interessate.

Le altre operazioni dei rossoblù

In uscita il Crotone starebbe perfezionando la cessione del centrocampista Niccolò Zanellato. Escluso dall'ultima trasferta di Como, il calciatore sarebbe prossimo ad accordarsi con la Spal. Con le valigie pronte ci sarebbero poi alcuni esuberi della rosa come Musa Juwara e Brian Oddei che dovrebbero fare ritorno, per fine prestito, al Bologna e al Sassuolo.

Parallelamente, gli squali starebbero provando a perfezionare altri due acquisti: quelli del difensore Vladimir Golemic dal Pas Lamia e quello del centrocampista Nikolas Spalek dal Brescia. Sembrerebbe ormai sfumata la trattativa per l'attaccante Marco Olivieri del Lecce, piacerebbe invece Federico Ricci della Reggina con il calciatore che interesserebbe anche all'Ascoli.