In casa Inter il mercato in entrata per questo gennaio è praticamente chiuso dopo gli acquisti di Robin Gosens dall'Atalanta per 25 milioni di euro complessivi, ufficializzato ieri, e Felipe Caicedo in prestito dal Genoa, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare a momenti. In uscita, però, non sono escluse altre novità visto che ci sono giocatori che interessano e che attualmente sono in prestito in altri club. Tra questi c'è Andrea Pinamonti, che sta facendo abbastanza bene con la maglia dell'Empoli e che sarebbe finito nel mirino della Lazio, in cerca di un rinforzo in attacco alla luce del possibile addio di Muriqi.

Dopo il colpo Dusan Vlahovic, la Juventus avrebbe cominciato a lavorare in vista già della prossima estate. I bianconeri potrebbero sacrificare De Ligt sull'altare del bilancio e per sostituirlo avrebbero messo gli occhi su Kalidou Koulibaly.

Lazio su Pinamonti

Uno dei giocatori di proprietà dell'Inter che sta facendo bene lontano da Milano è sicuramente Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti è in prestito secco all'Empoli, dove sta trovando quella continuità che gli era mancata in nerazzurro l'anno scorso. Sono ventidue le presenze raccolte in campionato fino ad ora, in cui ha messo a segno otto reti e collezionato un assist. Facile pensare, dunque, che possa arrivare in doppia cifra ma in queste ultime ore su di lui si sarebbe fatta sotto la Lazio.

I biancocelesti sono in cerca di un rinforzo in attacco, dato il possibile addio di Muriqi, e hanno individuato nel classe 1999 l'ideale vice Immobile, anche in prospettiva futura, data la giovane età. Affare non semplice, dato che c'è da convincere l'Empoli a privarsi della sua punta a stagione in corso, ma non è da escludere nulla.

L'idea della Lazio sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre il club meneghino vorrebbe cederlo a titolo definitivo, aprendo al massimo all'obbligo di riscatto. Non è da escludere, però, che le società si accordino per un prestito per poi inserire Pinamonti in uno scambio con Luis Alberto, accostato all'Inter già nelle scorse settimane.

In caso contrario, la valutazione del centravanti dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Juventus su Koulibaly

La Juventus ha cominciato a lavorare anche in vista della prossima estate. Potrebbe andare via De Ligt, anche per abbassare il monte ingaggi, ma in entrata i bianconeri per sostituirlo pensano al centrale più forte del campionato, Kalidou Koulibaly. Affare tutt'altro che semplice, visto che il Napoli chiede almeno 50 milioni di euro, nonostante il senegalese vada in scadenza di contratto a giugno 2023. Non è da escludere l'inserimento nell'affare di Rugani per abbassare l'esborso economico di 7-8 milioni di euro.