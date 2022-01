Una sessione di mercato di riparazione che sembrerebbe essere "bloccata" quella del Crotone. La squadra calabrese, già alle prese con una classifica difficile e le sopraggiunte positività al Covid-19 di diversi elementi del gruppo squadra, starebbe riscontrando alcune difficoltà nel concludere delle trattative. Tra queste ci sarebbe quella legata all'arrivo del terzino Luca Calapai dal Catania. Situazione in standby anche per quello che concerne il trasferimento del centrocampista Nikolas Spalek dal Brescia al club rossoblù.

Crotone, si attendono sviluppi

Un operazione che sembrava essere in discesa quella tra il Crotone e Luca Calapai con l'ok arrivato dal calciatore ma non dai Curatori del Tribunale che si sarebbero opposti al trasferimento del terzino in Calabria. Trattativa bloccata in attesa di sviluppi quindi quella tra Crotone e Catania, una situazione sulla quale ha voluto esprimere il suo pensiero l'agente Polo Dattola ai microfoni di Itasportpress: "Il dt Maurizio Pellegrino mi ha detto che i curatori si sono opposti alla cessione mentre la società etnea è disponibile a farlo partire. Il Crotone attende una risposta e non credo che aspetterà per molto tempo". Lo stesso calciatore, in scadenza di contratto, in caso di mancata cessione potrebbe liberarsi a parametro zero al termine del mese di giugno 2022.

Le trattative del Crotone

Con il possibile rinvio della gara di Parma a causa dell'elevato numero di contagi in squadra il Crotone potrebbe valutare possibili acquisti e cessioni. Uno dei calciatori che nelle ultime ore sarebbe stato dato in uscita è l'attaccante Giuseppe Borello. Smentito nei giorni scorsi l'interessamento del Pescara da parte del presidente Daniele Sebastiani, il giovane degli squali potrebbe trasferirsi al Palermo in Serie C.

In uscita rimarrebbe anche Brian Oddei, attaccante arrivato in estate con la formula del prestito dal Sassuolo e che ora potrebbe ritornare anzitempo al club neroverde per essere successivamente girato in un'altra formazione.

Un ex pronto al ritorno in Serie B

Con il passaggio di proprietà della Salernitana da Claudio Lotito a Danilo Iervolino a venire meno è stata la possibilità di un clamoroso ritorno a Crotone di Nwankwo Simy.

L'attaccante che dovrà essere riscattato dalla Salernitana a fine stagione potrebbe però essere girato in Serie B. Per lui nelle ultime giornate si starebbe aprendo una pista che porta al Monza, squadra allenata da Giovanni Stroppa. Lo stesso allenatore, che avrebbe richiesto anche Ahmad Benali del Crotone, sarebbe felice di poter riavere sotto la sua guida il bomber nigeriano.