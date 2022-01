Il calciomercato è entrato nel vivo e le trattative in ballo in questi giorni sono tante.

Una delle squadre più attive in Serie B è il Cosenza, che sta pensando a Tiago Casasola da giorni, ma non ha ancora chiuso la trattativa. L'esterno gradirebbe la destinazione calabrese, ma ancora non c'è l'accordo sulla formula della cessione. Si sta valutando il prestito secco, ma anche quello con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Cosenza in Serie B. Inoltre, il club rossoblù sta cercando un attaccante: Falcinelli è un nome uscito negli ultimi giorni, ma al momento è difficile una trattativa con l'attaccante del Bologna che vorrebbe restare in Serie A.

Pisa: per l'attacco non solo l'idea Torregrossa

Altro club molto attivo è certamente il Pisa di D'Angelo. La squadra è tornata in campo con un sonoro 3-1 casalingo ed è importante che nessuno si illuda per la bella classifica, perchè ancora la strada che porta alla promozione è molto lunga. La dirigenza nerazzurra, in ogni caso, vuole rafforzare l'attacco con un bomber d'esperienza.

Ormai tramontata la trattativa che porta all'attaccante polacco Adam Buksa, il Pisa sta puntando forte per Ernesto Torregrossa, ex attaccante del Brescia. L'affare non è concluso, ma il Pisa proverà in tutti i modi a portare Torregrossa alla corte di D'Angelo. Le ultime notizie parlano di un'interferenza del Brescia di Cellino nella trattativa.

Infatti, le rondinelle starebbero pensando proprio a Torregrossa per rafforzare il loro attacco in vista della seconda parte di stagione. Il rientro nella città lombarda potrebbe essere gradito al calciatore che si è sempre trovato bene nell'ambiente bresciano.

Se la trattativa doveva naufragare, i toscani hanno l'alternativa pronta: George Puscas, attaccante rumeno classe 1996 che ha già giocato in Italia (con le maglie di Palermo, Bari e Benevento) e attualmente milita nel Reading in Inghilterra.

Le altre trattative di Serie B

Il Lecce ha chiuso l'obiettivo per l'attacco che aveva da tempo. Ha ufficializzato in giornata l'acquisto di Raul Asencio. L'ex attaccante del Cosenza ha firmato un contratto fino a fine stagione.

La Spal ha annunciato poco fa un nuovo colpo sul Calciomercato. Il club estense ha infatti comunicato "di aver acquisito un titolo definitivo dal PEC Zwolle le prestazioni sportive del difensore Mark Pabai.

Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024."

Il Monza ha quasi chiuso l'affare che porta al bomber Leonardo Mancuso, attaccante dell'Empoli che finora ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra in massima serie. La punta dovrebbe arrivare a Monza già nei prossimi giorni e l'affare andrà in porto per circa 3 milioni.