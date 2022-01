Il Calciomercato di Serie B è ormai entrato nel vivo e ci sono tante trattative in corso. Tra queste crea molto interesse attorno a se la questione relativa all'affare Raul Asencio. La trattativa tra il calciatore e il Lecce è praticamente conclusa, ma secondo notizie che arrivano da Cosenza il calciatore ancora non avrebbe deciso il proprio destino. In realtà, l'affare tra l'attaccante e il Lecce appare cosa fatta.

Il Monza piomba su Simy e Mancosu

Adriano Galliani è pronto a investire per rafforzare il suo Monza in attacco. Il Monza, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Giovinco, ha bisogno di un bomber e anche la classifica lo conferma se si considera che il Monza è la squadra che ha segnato meno nelle prime sette posizioni.

Nel pomeriggio, due esperti di calciomercato hanno parlato di un Monza scatenato per due nomi che di certo sarebbero importanti per la Serie B.

Dapprima l'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato di Monza interessato a Simy con trattativa addirittura avanzata, affermando: "stretta finale del Monza per il colpo Nwankwo Simy dalla Salernitana”. Successivamente, si è diffusa un'altra notizia, rilanciata da Gianluca di Marzio: il Monza starebbe pensando a Mancosu dell'Empoli, attaccante che finora ha avuto pochissimo spazio nella squadra toscana in Serie A e che in Serie B ha sempre fatto molto bene.

Delle due, l'una: appare molto difficile che il Monza possa prendere due attaccanti di quel calibro, sia per una questione di sforamento del budget stipendi sia perchè sono due attaccanti tecnicamente molto simili, ossia due prime punte.

Dunque, i brianzoli chiuderanno al più presto per un attaccante di grande livello per la Serie B e l'attaccante sarà con ogni probabilità uno tra Simy e Mancosu, ma difficilmente entrambi.

Le altre trattive di Serie B

Gianluca Lapadula è pronto a lasciare il Benevento. I sanniti lo hanno già sostituito con Francesco Forte, arrivato dal Venezia per una cifra vicina a 1,5 milioni, ma Lapadula fa parte ancora della rosa del Benevento per mancanza di offerte concrete.

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Lapadula sarebbe seguito dalla Lazio. La punta ex Lecce potrebbe dunque tornare a giocare in Serie A. La Lazio avrebbe pensato proprio a lui per sostituire Muriqi, che è vicino al CSKA Mosca.

Pisa, ai dettagli l'arrivo di Folorunsho, lontano Buksa

Il Pisa ha praticamente chiuso per il centrocampista Folorunsho.

Il centrocampista (di proprietà del Napoli ma attualmente al Pordenone) potrebbe arrivare in prestito sotto la Torre Pendente.

Sembra invece allontanarsi l'obiettivo Buksa. Secondo le ultime indiscrezioni riportare da Espn, i News England Revolution hanno alzato la richiesta, chiedendo 10-15 milioni di dollari per l'attaccante. L'offerta del Pisa sarebbe di circa 9,5 milioni e quindi le parti sono abbastanza lontane