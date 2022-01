Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare competitivi sia in Italia che in Europa.

Centrocampo da rinforzare

Reparto sotto osservazione è il centrocampo: con il possibile addio di Arthur, sempre più vicino all'Arsenal di Arteta, la dirigenza juventina sta lavorando per accontentare Allegri e regalargli un mediano da affiancare a Locatelli. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, c'è quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia Moncheglabach.

Il centrocampista avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club tedesco e potrebbe già partire in questa sessione invernale di Calciomercato.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande interesse la situazione ed è disposta ad acquistare il calciatore subito, effettuando un indennizzo al Borussia, oppure attendere la prossima estate per acquistarlo a parametro zero. In quest'ottica, è valida la candidatura di Nicolò Rovella, centrocampista in forza al Genoa ma di proprietà dei bianconeri, che potrebbe ritornare già a gennaio ed essere una pedina importante per Massimiliano Allegri.

I bianconeri studiano le varie situazioni ed opportunità di mercato, per recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di questa stagione.

Juve, Martial e Azmoun opzioni per l'attacco

Non solo il centrocampo. La Juventus sta valutando anche qualche opportunità per rinforzare l'attacco a disposizione di Allegri, dopo il grave infortunio occorso a Federico Chiesa, che ha terminato anzitempo la sua stagione.

Varie sono le opzioni che la dirigenza juventina sta percorrendo: da segnalare, c'è l'opportunità legata ad Athony Martial, attaccante francese in forza al Manchester United, che è ormai è fuori dal progetto dei Red Devils.

I bianconeri vorrebbero il calciatore in prestito secco, ma devono fare i conti con la volontà dello United di monetizzare la cessioni dell'ex Monaco, ma anche dell'interesse di diversi top club europei.

Discorso simile anche per Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club russo, che però chiede un indennizzo per lasciar partire il suo attaccante.

Più staccati i "veri nove" come Mauro Icardi e Gianluca Scamacca: per l'attaccante argentino tutto ruota attorno alla volontà del Psg che non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito; stesso discorso per Scamacca, con il Sassuolo che vuole tenerlo fino alla fine della stagione, per alzare la valutazione già alta a 35-40 milioni di euro.