Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da essere ancor più competitivi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante in Europa.

Reparto sotto osservazione è il centrocampo: viste le assenze di Kessie e Bennacer causa Coppa D'Africa, e l'inserimento non completo di Bakayoko, i rossoneri potrebbero ritornare sul mercato già a gennaio per rinforzare la mediana: tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Riqui Puig, talento in forza al Barcellona, che però non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo schema tattico di Xavi, che accanto al totem Busquets, ha lanciato Gavi e Pedri, il futuro della mediana del club blaugrana.

Ecco perchè, il talento spagnolo potrebbe lasciare Barcellona già a gennaio: i rossoneri valutano la situazione e potrebbero chiedere il calciatore in prestito; molto dipenderà dipenderà dalla volontà del Barcellona che sta ricostruendo le basi proprio sui calciatori della Cantera.

Altri due nomi da prendere in considerazione per la mediana rossonera, sono quelli di Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia, autore di un'ottima annata sotto la gestione di Sampaoli, e Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille.

In casa rossonera, la priorità per gennaio resta il difensore centrale: visti gli infortuni di Tomori e Kjaer, la dirigenza milanista è a caccia di un centrale di qualità ed esperienza: tra i nomi, ci sarebbe quello di Eric Bailly, centrale del Manchester United.

Milan, brutta sconfitta con lo Spezia. Ora Juve e Inter

Per quanto concerne il campo, brutta battuta d'arresto per i rossoneri, che cadono in casa contro lo Spezia di Thiago Motta.

A San Siro, il match termina 2-1 a favore degli ospiti, che ribaltano l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Leao con le reti di Agudelo e Gyasi.

Una doccia gelata per il Milan, che ora dovrà subito resettare la brutta sconfitta: incombono due match fondamentali per l'undici di Pioli contro Juventus e il derby contro l'Inter, fondamentali per comprendere le ambizioni in campionato del Diavolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Contro la Juventus, Pioli dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Ibrahimovic confermato e sostenuto da Leao, autore di una grande prestazione contro lo Spezia, ed uomo piùù in forma tra le fila dei rossoneri. Dovrebbe tornare Calabria dal 1'minuto, mentre si aspetta la reazione da parte di Theo Hernandez dopo il rigore fallito contro l'undici di Motta.

Il Milan si gioca tanto se non tutto nelle prossime sfide, che segneranno la corsa Scudetto per i rossoneri.