Il futuro di Stefano Sensi per i prossimi sei mesi sarà lontano dall'Inter. Infatti, il centrocampista nerazzurro è vicinissimo a vestire la maglia della Sampdoria che avrebbe convinto il club nerazzurro. La trattativa si è sbloccata sulla base di un prestito secco per i prossimi sei mesi: un acquisto di grande rilievo per la Sampdoria, che regala una pedina di grande livello e qualità al neo tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, che sostituisce l'esonerato Roberto D'Aversa. Per Sensi si tratta di un'opportunità importante con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Samp targata Giampaolo, giocando con maggiore continuità.

Sensi potrebbe non essere l'unico centrocampista a lasciare Milano nella sessione invernale di Calciomercato. Infatti, resta da decifrare la situazione legata a Matias Vecino, centrocampista uruguaiano, che come Sensi vorrebbe maggiore spazio e giocare con più continuità; il numero otto nerazzurro sarebbe nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti, che lo ha lanciato nella sua esperienza sulla panchina nerazzurra, ma soprattutto della Lazio che vuole regalare a Sarri una pedina per il centrocampo; molto dipenderà anche dalla cessione di Muriqi che potrebbe sbloccare il mercato della società biancoceleste.

Con l'addio di Sensi e Vecino, l'Inter potrebbe fiondarsi su Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, che potrebbe essere una valida alternativa per la mediana a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che cerca un calciatore di grande quantità e fisicità da abbinare al trio Barella-Brozovic-Calhanoglu.

Inter, le idee per la difesa: da Bremer a Ginter

L'Inter pensa anche al futuro e soprattutto al prossimo mercato estivo, con l'obiettivo di puntellare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, così da restare competitivi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Reparto che potrebbe subire qualche modifica è la difesa: la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per regalare un'alternativa di grande spessore a Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Marotta ci sarebbero anche quelli di Glenson Bremer del Torino, e Matias Ginter del Borussia Moncheglabach.

Per quanto concerne il difensore del Torino, Cairo lo ritiene incedibile ed è per questo che ha rinnovato il contratto al centrale brasiliano fino al 2024, segno di continuità nel nuovo progetto targato Juric; solo di fronte a un'offerta attorno ai 30 milioni, la dirigenza granata potrebbe sedersi al tavolo.

Inoltre, l'Inter deve guardarsi dall'interesse del Milan e soprattutto del Chelsea.

Più "facile"il cammino per arrivare a Ginter, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Borussia e potrebbe lasciare a parametro zero. I nerazzurri monitorano la situazione, ma devono anche qui guardarsi dall'interesse di alcuni club europei, come la Juventus a caccia di un difensore per la prossima estate.