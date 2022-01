La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. Nonostante Allegri abbia smentito alcune cessioni, sottolineando che solo Ramsey potrebbe partire, la società bianconera valuterebbe eventuali offerte che potrebbero arrivare per giocatori considerati poco utili. Si è parlato della possibile partenza di Arthur Melo, ma nelle ultime ore i giornali sportivi confermano l'interesse concreto di alcune società inglesi per Dejan Kulusevski. Fra queste ci sarebbe soprattutto il Newcastle, ma anche il Tottenham. Il tecnico Antonio Conte gradirebbe il centrocampista svedese, per questo gli inglesi potrebbero offrire una somma importante per il giocatore.

Potrebbero aggiungere una contropartita tecnica gradita alla società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i giocatori che potrebbe offrire sono il terzino Ryan Sessegnon e il centrocampista Steven Bergwijn. L'olandese è un trequartista che si adatterebbe al 4-2-3-1, il terzino invece sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, che a giugno potrebbe lasciare la società bianconera.

Sessegnon e Bergwijn possibili contropartite tecniche per Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham potrebbe offrire una somma cash più un giocatore per Dejan Kulusevski. Le contropartite tecniche che potrebbero essere utilizzate per arrivare al centrocampista svedese sarebbero Bergwijn e Sessegnon, giocatori che potrebbero ritornare utili alla Juventus.

Entrambi in questa stagione non hanno raccolto molto minutaggio e la loro valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ciascuno. Il Tottenham potrebbe offrire uno dei due giocatori più di 20 milioni cash per Kulusevski. Dei due, Sessegnon potrebbe essere il giocatore più utile, soprattutto se Alex Sandro a giugno dovesse lasciare la società bianconera.

Il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e la Juventus potrebbe decidere di monetizzare dalla sua partenza.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di monetizzare da un'eventuale partenza di Kulusevski e non accettare contropartite tecniche. La società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista a gennaio nel caso in cui si dovessero concretizzare alcune partenze.

Si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il Calciomercato estivo invece si valutano rinforzi per il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro. Piace anche il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe essere ceduto in prestito con riscatto dalla società emiliana.