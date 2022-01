La Juventus nel match contro il Napoli ha messo in evidenza le solite problematiche di inizio stagione, ovvero mancanza di qualità a centrocampo e poca concretezza nel finalizzare le azioni da gol. La società bianconera non dovrebbe effettuare acquisti importanti a gennaio, come sottolineato anche dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene a dicembre. L'aumento di capitale ufficializzato servirà a dare stabilità alla società bianconera, eventuali arrivi potrebbero dipendere dalle cessioni. Potrebbe partire Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Se si dovesse concretizzare la cessione del gallese, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista.

Secondo diversi giornali sportivi il preferito rimane Denis Zakaria, che ha recentemente ufficializzato andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Lo svizzero continua ad essere un riferimento del centrocampo, è un classe 1996 e sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro della rosa bianconera. Sarebbe un investimento importante per la Juventus già a gennaio in quanto garantirebbe equilibrio e impostazione di gioco. Potrebbe arrivare a prezzo agevolato perché in scadenza di contratto a fine stagione.

Il centrocampista Zakaria potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito per il centrocampo rimane sempre Denis Zakaria. Potrebbe essere il nazionale svizzero il rinforzo di gennaio che darebbe qualità alla Juventus.

Le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione dimostrano come la Juventus abbia bisogno di rinforzi ma la situazione economica della società bianconera non agevola investimenti importanti. Zakaria potrebbe essere un acquisto ideale perché in scadenza di contratto a fine stagione e come tale potrebbe arrivare ad un prezzo agevolato.

Se però non dovesse approdare nella società bianconera a gennaio, potrebbe farlo a giugno a parametro zero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey al Newcastle. La società inglese non avrebbe problemi a garantire un ingaggio importante da sette milioni di euro a stagione, lo stesso che attualmente guadagna nella società bianconera.

Gli inglesi potrebbe cercare di acquistare anche Dejan Kulusevski, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Potrebbe partire in prestito Arthur Melo ma anche Alvaro Morata. Nonostante Allegri abbia dichiarato che lo spagnolo rimarrà alla Juventus almeno fino a fine stagione, le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna confermano l'interesse del Barcellona per il giocatore. La sua partenza potrebbe concretizzarsi solo se dovesse arrivare un sostituto di qualità. Piace Mauro Icardi ma la Juventus potrebbe acquistarlo solo se il Paris Saint Germain dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto. A giugno invece potrebbe arrivare il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro dalla società toscana.