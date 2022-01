L'Inter vorrebbe regalare dei rinforzi a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione e, in particolare, avrebbe in mente di potenziare il centrocampo in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e di Matias Vecino

Il cileno dovrebbe lasciare al termine stagione anche perché il suo contratto è ritenuto troppo oneroso, mentre l'uruguaiano non dovrebbe rinnovare il suo accordo in scadenza nel 2022. Sulle tracce dell'uruguaiano ci sarebbero la Roma e il Napoli. Intanto un ex partenopeo potrebbe arrivare alla Pinetina. Si tratta di Allan, che non sarebbe considerato centralissimo nel progetto dell'Everton e che sarebbe stato inserito in un possibile scambio con Andrea Pinamonti.

L'attaccante, ora in forza all'Empoli, si sta mettendo in evidenza e potrebbe accettare la destinazione inglese al termine della stagione per giocare con maggior continuità in un club con alte ambizioni.

Le due società, inoltre, starebbero anche discutendo per il possibile arrivo in Italia di Lucas Digne. Il laterale francese piacerebbe molto a Simone Inzaghi, che dovrebbe perdere Ivan Perisic al termine del campionato. Il croato, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Kehrer potrebbe sostituire De Vrij

La società nerazzurra starebbe pensando anche a un difensore centrale e avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Thilo Kehrer. Il tedesco, seguito anche dalla Juventus, non sarebbe imprescindibile al Paris Saint Germain e potrebbe partire in estate per circa 20 milioni di euro.

Piacerebbe come profilo perché è in grado di agire come terzino, ma anche come centrale e potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto in Premier League, all'Everton o al Tottenham, per mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo prelevato a parametro zero nel 2018.

La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.

La Juventus desidererebbe Icardi

Intanto, secondo svariate indiscrezioni giornalistiche, la Juventus vorrebbe ingaggiare l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi per potenziare il reparto che, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ha deluso molto in termini di gol segnati.

La pista sarebbe complicata ma non impossibile, specie in caso di partenza anticipata da Torino di Alvaro Morata, cercato dal Barcellona, e che quindi potrebbe far anticipatamente ritorno all'Atletico Madrid per fine prestito.

In uscita potrebbero esserci anche Dejan Kulusevski, seguito dall'Arsenal, e Aaron Ramsey. Lo svedese avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro, mentre il gallese potrebbe rescindere il suo contratto coi bianconeri da circa sette milioni di euro annui.

Per Icardi la Juve proporrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, mentre i parigini vorrebbero essere sicuri di monetizzare almeno in estate e quindi preferirebbero un obbligo di riscatto.