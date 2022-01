L'Inter è al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi, sia per l'ora imminente Calciomercato invernale, sia per la prossima stagione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, starebbe prendendo sempre più quota l'ipotesi Filip Djuricic. Il calciatore del Sassuolo ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe già in queste settimane accordarsi con un nuovo club, non avendo ancora rinnovato con gli emiliani. I nerazzurri vorrebbero intavolare una trattativa simile a quella che ha portato alla Pinetina Hakan Calhanoglu. Djuricic arriverebbe a Milano proprio per alternarsi con il giocatore turco, ma anche come opzione per l'attacco.

Il fantasista, infatti, potrebbe agire anche come seconda punta alle spalle di Dzeko alternandosi con Correa e Lautaro.

Si tratterebbe di un affare low cost al quale starebbero puntando Marotta e Piero Ausilio in vista del possibile addio a fine stagione dell'attaccante cileno Sanchez.

L'Inter penserebbe al ritorno di Romelu Lukaku

Intanto riguardo all'attaccante Romelu Lukaku, circolano indiscrezioni che non vedono come impossibile un suo ritorno in prestito all'Inter.

Dopo essere stato escluso dal match contro il Liverpool, il bomber belga potrebbe far ritorno in Seria A. Dopo essere stato pagato 115 milioni dal Chelsea in estate, almeno finora Lukaku ha deluso le aspettative e non sarebbe ancora entrato a pieno nei dettami tattici di Thomas Tuchel.

Il classe 1993 potrebbe dunque ritornare in prestito all'Inter (e non al Tottenham) perché i Blues non avrebbero alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente della Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, lo stipendio di Lukaku verrebbe pagato dal club milanese con i soldi risparmiati dalla cessione di Christian Eriksen.

Parte della quota, però, dovrebbe spettare anche alla squadra londinese.

"La sua volontà è solo quella di tornare all'Inter subito. Dal punto di vista economico non è così impossibile che dicono tanti, dato che a gennaio l'Inter risparmierà l'ingaggio di Eriksen e che, qualora il Chelsea, pagasse metà dell'ingaggio, la spesa sarebbe intorno ai 6 milioni di euro.

Potrebbe anche esserci un extra budget", ha dichiarato il giornalista tramite al suo canale Youtube. Secondo Barzaghi, inoltre, il belga si sarebbe stancato della vita londinese e sarebbe disposto a tornare immediatamente a Milano.