In casa Inter si è già cominciato a studiare la strategia in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Difficilmente, infatti, i nerazzurri faranno qualcosa a gennaio, a meno che non ci saranno uscite. Fino ad allora non ci saranno movimenti in entrata e per questo motivo i dirigenti hanno cominciato a lavorare in ottica di giugno. Uno degli obiettivi sarà rinforzare la difesa e nel mirino sarebbe finito il giovane centrale tedesco del Paris Saint Germain, Thilo Kehrer. In cerca di un rinforzo in difesa c'è la Fiorentina, anche se già per questa sessione di gennaio.

I viola vorrebbero Marash Kumbulla, che alla Roma non sta trovando molto spazio in quest'annata.

Inter su Kehrer

Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione di calciomercato estiva è sicuramente quello difensivo. Due giocatori sono in scadenza di contratto, Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, mentre c'è un titolarissimo come Stefan De Vrij che piace molto ai top club europei, su tutti il Barcellona e il Tottenham. Proprio per questo potrebbero esserci diversi innesti. Il primo è Ginter, che dovrebbe arrivare a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.

C'è un altro nome che sarebbe finito nel mirino della società nerazzurra.

Si tratta di Thilo Kehrer, centrale tedesco che dopo un inizio da titolare ha iniziato ad assaggiare la panchina con buona costanza nel Paris Saint Germain. Sono dodici le presenze all'attivo del classe 1996. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe spingere i parigini a cederlo con maggiore facilità. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Non è da escludere, però, uno scambio tra i due club che coinvolga proprio De Vrij, anche lui in scadenza nel 2023, con conguaglio da 20 milioni a favore della società nerazzurra, dato che l'olandese ha una valutazione di 40 milioni di euro.

Fiorentina su Kumbulla

La Fiorentina potrebbe fare qualcosa già a gennaio. Il club di Rocco Commisso è in piena lotta per l'Europa e non vuole lasciare nulla di intentato e proprio per questo motivo avrebbe messo nel mirino il centrale albanese della Roma, Marash Kumbulla.

Nella Capitale il classe 2000 sta trovando poco spazio, essendo chiuso da Smalling, Mancini e Ibanez. L'affare non è semplice ma i capitolini potrebbero anche lasciarlo andare con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni di euro. I capitolini, però, potrebbero provare ad inserire nell'affare il cartellino di Gaetano Castrovilli, che non è considerato titolare inamovibile da Vincenzo Italiano in questa stagione, e con una valutazione molto simile allo stesso Kumbulla.