In casa Inter c'è grande fermento sul mercato, sia per quanto riguarda gennaio, sia per giugno. Nell'immediato, i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta in un'operazione complessiva da 25 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, oltre ai bonus, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'esterno tedesco non dovrebbe essere l'unico colpo sugli esterni per il club meneghino, visto che Ausilio e Marotta avrebbero messo gli occhi anche su Federico Bernardeschi, pur avendo caratteristiche più offensive.

Il Milan è in cerca sempre di un rinforzo in attacco visto che Giroud e Ibrahimovic non sono più giovanissimi e l'obiettivo numero uno resta Andrea Belotti, destinato a lasciare il Torino.

Inter su Bernardeschi

L'Inter potrebbe rivoluzionare le fasce entro la prossima estate, visto che Federico Dimarco ormai è considerato il vice di Alessandro Bastoni, mentre Ivan Perisic è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà. Proprio per questo motivo i nerazzurri, dopo aver chiuso l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta, avrebbero cominciato a lavorare sotto traccia per soffiare alla Juventus Federico Bernardeschi.

L'esterno ha cambiato agente da qualche settimana, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello, sempre in buoni rapporti con la società nerazzurra.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno con il club bianconero e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Con il vecchio procuratore era stata trovata l'intesa per un rinnovo con cifre al ribasso rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente, intorno ai 2,5 milioni più bonus. Ora è tutto da rifare, e l'Inter sarebbe pronta ad inserirsi nell'affare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per portarlo a Milano, Marotta potrebbe mettere sul piatto un quadriennale, fino a giugno 2026, a 3 milioni di euro a stagione più bonus, avvicinandosi ai 4 milioni percepiti attualmente a Torino.

Il Milan vuole Belotti

Il Milan è in cerca di rinforzi in attacco, visto che Giroud e Zlatan Ibrahimovic non danno garanzie dal punto di vista fisico.

Il nome in cima agli obiettivi sembrerebbe essere quello di Andrea Belotti, che rappresenta anche un'occasione di mercato, visto che è in scadenza di contratto con il Torino a giugno. I rossoneri potrebbero provare a mettere le mani su di lui a giugno ma non è escluso un tentativo in questi ultimi giorni della sessione invernale di Calciomercato, dato che i granata sono completi in avanti con Sanabria e l'arrivo di Pellegri, senza dimenticare Zaza, che ancora non è andato via. Il Toro è pronto ad aprire al suo addio anche in cambio di un piccolo indennizzo, magari rinnovando il prestito di Pobega di una stagione e inserendo il diritto di riscatto tra i 20 e i 25 milioni di euro.