Siamo ancora nel bel mezzo del Calciomercato invernale, ma non mancano in questi giorni neppure in vista della prossima sessione estiva.

Uno dei giocatori di proprietà dell'Inter che sta facendo bene in prestito è sicuramente Andrea Pinamonti, ceduto la scorsa estate a titolo temporaneo all'Empoli. L'attaccante ha disputato una buona prima parte di stagione e tornerà in nerazzurro la prossima estate, anche se difficilmente resterà a Milano e già da adesso si comincia a parlare di possibile cessione del classe 1999. Su di lui, in vista di giugno, avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, in cerca di rinforzi in attacco alla luce del probabile addio di Dusan Vlahovic, con il serbo che piace in Italia e in Premier League.

In attacco potrebbe fare qualcosa anche il Milan, che avrebbe cominciato a lavorare sotto traccia per provare a riportare a Milano, anche se sull'altra sponda del Naviglio, Mauro Icardi, anche se bisogna vedere se ci sono i presupposti per fare un tentativo per gennaio o se ogni discorso sarà rinviato a giugno.

Fiorentina su Pinamonti

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate a titolo definitivo è sicuramente Andrea Pinamonti. I nerazzurri hanno grande abbondanza nel reparto avanzato e stanno lavorando su altre piste per completare il roster di attaccanti a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi.

L'attaccante è stato ceduto in prestito secco la scorsa estate all'Empoli e con la maglia del club toscano in questa stagione ha messo a segno sette reti in venti partite di campionato, con un assist all'attivo.

Il futuro del classe 1999 potrebbe essere ancora in Toscana, visto che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, su di lui avrebbe messo gli occhi la Fiorentina. I viola sono sempre alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato nonostante l'arrivo di Piatek che, però, è arrivato in prestito dall'Hertha Berlino.

Il club nerazzurro valuta Pinamonti tra i 10 e i 15 milioni di euro ma non è escluso che possa essere inserito in un'operazione più ampia. E' noto l'interesse di Ausilio e Marotta per Dusan Vlahovic, ma in quel caso bisognerà avere la forza di proporre anche un conguaglio economico tra i 40 e i 50 milioni di euro. L'alternativa è Gaetano Castrovilli, altro giocatore accostato all'Inter nelle ultime settimane.

Milan su Icardi

Il Milan è in cerca di un rinforzo in attacco visto che Ibrahimovic e Giroud non sono più giovanissimi, mentre Pellegri non dà garanzie dal punto di vista fisico. Il sogno dei rossoneri risponde al nome di Mauro Icardi, che al Psg sembra essere ai margini. Affare comunque non semplice, visto che il centravanti argentino dovrebbe almeno dimezzarsi l'ingaggio, che attualmente ammonta a 10 milioni di euro a stagione. Inoltre, i francesi sono disposti a cedere l'attaccante ma vorrebbero inserirlo nell'affare Theo Hernandez, mettendo sul piatto 40-50 milioni per il francese più il cartellino di Maurito. Il Milan non vuole saperne e, anzi, è pronto a blindare Theo con il rinnovo di contratto. Maldini vuole fare un tentativo per gennaio e occhio ad un possibile scambio con Kessié, in scadenza di contratto a giugno e già accostato ai francesi come possibile colpo a parametro zero.