Sono giornate di trattative per il Crotone. La squadra rossoblù, reduce dal pareggio del "Sinigaglia" di Como (1-1), potrebbe privarsi in questa finestra di contrattazione invernale del centrocampista Niccolò Zanellato. L'ex Milan, dopo quattro stagioni, potrebbe cambiare maglia trasferendosi alla Spal. Ufficiale l'arrivo di Ben Lhassine Kone dal Torino, un rinforzo in più per il tecnico Francesco Modesto.

Crotone, Zanellato verso l'addio

Dopo quattro stagioni tra Serie B e massima serie il centrocampista Niccolò Zanellato potrebbe vestire nei prossimi giorni una maglia differente da quella del Crotone.

L'ex Primavera del Milan, autore in questo campionato di 14 presenze con 1 rete, sarebbe corteggiato dalla Spal. Già in estate il suo nome era stato inserito dalla società calabrese sulla lista dei possibili partenti ma la mancanza di offerte concrete aveva portato il calciatore a proseguire la sua esperienza con la compagine rossoblù. A distanza di sei mesi tutto sembra però riproporsi con gli squali che avrebbero aperto nuovamente alla cessione.

Kone rinforzo per il Crotone

Il quinto acquisto degli squali ha un nome, si tratta di Ben Lhassine Kone calciatore di proprietà del Torino. Il centrocampista, nel girone d'andata in forza al Cosenza, si trasferisce ora al Crotone proseguendo la sua esperienza calabrese.

Un giovane che può vantare in carriera alcuni tornei con la formazione del Cosenza, tutti in cadetteria. Un giovane sul quale continuerebbe a puntare il Torino che confida nella sua maturazione e valorizzazione sotto la guida di Francesco Modesto. Ufficiale, contestualmente, la cessione in prestito con diritto di riscatto al Pisa del centrocampista libico Ahmad Benali che saluta il Crotone dopo quattro annate.

Le altre trattative degli squali

Nelle ultime ore di trattative invernali il Crotone dovrebbe portare a segno altri tre acquisti identificati in un difensore e due attaccanti. Il nome per la retroguardia rimarrebbe quello di Vladimir Golemic attualmente impegnato nel campionato greco con il Pas Lamia. In attacco un profilo gradito potrebbe essere quello di Federico Ricci, calciatore della Reggina e già in passato tra le fila degli squali tra Serie A e Serie B.

Nelle ultime ore gli squali hanno annunciato il prolungamento del contratto con l'estremo difensore Marco Festa che proseguirà la sua esperienza a Crotone fino al 30 giugno 2023. Non dovrebbe partire l'attaccante Augustus Kargbo mentre si potrebbe interrompere anzitempo il prestito dell'attaccante Brian Oddei agli squali con il giovane pronto a fare rientro al Sassuolo in massima serie.