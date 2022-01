Quando siamo ormai nel pieno della sessione invernale di Calciomercato molte squadre di Serie A sono a lavoro per cercare di ultimare le trattative, sia in entrata che in uscita. Proprio per quanto riguarda le cessioni, sono diversi i calciatori (anche molto importanti) che potrebbero salutare l'Italia nelle prossime settimane: su tutti Robin Gosens dell'Atalanta e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

L'esterno nerazzurro sarebbe vicini a un accordo con il Newcastle

Per quanto riguarda Robin Gosens, secondo alcune indiscrezioni, l'esterno tedesco avrebbe già trovato un accordo economico per andare a giocare in Premier League, al Newcastle.

Il club inglese, che con il cambio di presidenza è diventato tra i più ricchi in Europa, avrebbe infatti offerto al giocatore un triennale da 3,5 milioni di euro. L'unico possibile ostacolo sarebbe la condizione fisica dell'esterno, che nel corso di questa stagione ha saltato numerose partite a causa di infortuni.

Chi potrebbe lasciare il campionato italiano è anche Dusan Vlahovic. Il bomber, infatti, non ne vuole sapere di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina e, per questo, il patron dei viola Commisso valuterebbe di cedere l'attaccante a gennaio per cercare di monetizzare il più possibile il suo addio. Soluzione, questa, che però non soddisferebbe completamente il calciatore. In attesa che si sblocchi la situazione, alla finestra ci sarebbe l'Arsenal, che avrebbe offerto alla Fiorentina 60 milioni di euro più il riscatto di Torreira (valutato altri 15 milioni di euro).

La pista Botman si allontana dal Milan

Per quanto riguarda il Milan, invece, prosegue la ricerca di un difensore centrale. L'obiettivo numero uno dei rossoneri pare essere Botman, in forza ai francesi del Lille. Proprio il club francese, però, nelle ultime ore ha fatto sapere di dare una valutazione al cartellino del proprio tesserato pari a 55 milioni di euro, cifra assolutamente più alta di quella che vorrebbe spendere il Milan.

In attesa di capire ciò che avverrà, il Milan ha intanto bloccato la cessione del giovane Gabbia.

Infine, per quanto riguarda il mercato in entrata, sembrano essere vicini a dei colpi importanti sia la Juventus che il Napoli. La squadra di Allegri, in particolare, sembra vicina a chiudere l'arrivo di Azmoun, attaccante iraniano in forza allo Zenit per il quale sarebbe pronta una offerta di poco inferiore ai cinque milioni di euro. Il Napoli, invece, è concentrato sull'acquisto di Tagliafico, terzino dell'Ajax. Spalletti ha dato l'ok alla trattativa, con il club olandese che chiede per la cessione circa 18 milioni di euro.