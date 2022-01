L'Inter è attesa da un gennaio molto importante per il calcio giocato ma anche per il mercato. I match contro Lazio, Juventus e Atalanta ci diranno molto delle ambizioni dei nerazzurri in questa stagione. Attualmente i giocatori di Inzaghi sono primi in classifica, a +1 dal Milan secondo e a +11 dalla Juventus quinta (l'Inter ha una partita in meno a causa della sfida sospesa contro il Bologna). E proprio la società bianconera potrebbe sfidare l'Inter sul mercato a giugno. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta sta lavorando ad alcuni giocatori che vanno in scadenza di contratto che potrebbero migliorare la qualità della rosa nerazzurra.

Fra questi ci sarebbe Antonio Rudiger, seguito da tempo anche dai rivali bianconeri.

Inter su Rudiger

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi l'Inter potrebbe acquistare il giocatore Antonio Rudiger nel Calciomercato estivo. Sarebbe il difensore del Chelsea il nome che più interessa alla società nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato. Il classe 1993 potrebbe lasciare a parametro zero il Chelsea essendo in scadenza di contratto a giugno. Con la possibile partenza di Stefan De Vrij il giocatore tedesco potrebbe essere il rinforzo ideale perché con il club londinese sta dimostrando di saper giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro.

Abbiamo avuto modo di conoscere Rudiger in Italia qualche anno fa.

Nell’agosto del 2015, infatti, la Roma lo acquistò dallo Stoccarda per circa 15 milioni di euro. Dopo due anni di buonissimo livello, Antonio Conte lo chiese come rinforzo al Chelsea: un’operazione che portò nelle casse dei capitolini circa 40 milioni di euro. Nella difesa a tre di Conte riuscì ad ottenere buoni risultati: è a Londra da tre anni e adesso, con un contratto in scadenza, è in uscita.

Le caratteristiche di Rudiger sono quelle tipiche di un difensore centrale. Ha una forza fisica impressionante: è un difensore esplosivo, con lunghe leve e abilissimo nei contrasti, anche e soprattutto di testa. Un difensore completo. Gli manca qualcosa dal punto di vista tecnico, ma c’è da dire che negli ultimi anni è cresciuto anche sotto quel punto di vista.

Ostacolo ingaggio

Antonio Rudiger è uno dei tanti giocatori che potrebbero muoversi a parametro zero il prossimo giugno. Attualmente il difensore percepisce uno stipendio di oltre 5 milioni netti a stagione ma pare che per il rinnovo l’ex Roma ne abbia richiesti ben 12. Cifra ritenuta troppo alta dal suo club attuale e che restringe di molto il numero delle squadre in grado di accontentarlo. La Gazzetta dello Sport ritiene che anche l’Inter ci abbia pensato, ma Marotta e Ausilio si sono dovuti fermare immediatamente a causa delle richieste di Rudiger. A fare al caso dell’Inter invece potrebbe essere Luiz Felipe della Lazio.

Il giocatore brasiliano non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Lazio e i nerazzurri vorrebbero provare un altro colpo a parametro zero.

Il centrale biancoceleste, che ha già disputato 22 gare stagionali tra tutte le competizioni, può essere un’opportunità per l’Inter in modo da rafforzare la propria già forte retroguardia difensiva. I nerazzurri potrebbero dunque provare il colpo alla De Vrij, acquistato a parametro zero proprio dalla Lazio nel 2018.