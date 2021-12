Uno dei reparti che con ogni probabilità subirà dei ritocchi in casa Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello difensivo, dato che in scadenza di contratto ci sono due difensori, Aleksander Kolarov e Andrea Ranocchia. L'idea della società nerazzurra sarebbe quella di muoversi su un giocatore che possa giocare sia al centro che largo, sugli esterni, e per questo motivo gli occhi sarebbero finiti su Gleison Bremer. Il centrale è esploso con la maglia del Torino in questa stagione e, inevitabilmente, ha cominciato a scatenare rumors di mercato sul suo conto, con l'Inter che sarebbe avanti rispetto alla concorrenza.

I nerazzurri, infatti, hanno avuto contatti frequenti con i granata e con il suo entourage e per questo motivo non è escluso che possa esserci l'affondo decisivo a gennaio, anche se è più probabile a giugno.

Inter su Bremer

La dirigenza nerazzurra sta monitorando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo, in cima alla lista dei nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, ci sarebbe quello di Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino. Durante l'ultimo match del girone di andata tra Inter e Torino, il classe 1997 è stato un osservato speciale dalla dirigenza di Viale della Liberazione: una gara di spessore che si riflette ancor più nelle certezze dei dirigenti nerazzurri che già da tempo lo seguono e che lo hanno eletto a principale obiettivo per il Calciomercato.

Bremer è un difensore giovane, ma che già conosce la Serie A. Il giocatore nato a Itapitanga ha esordito con la maglia del Toro nel 2018-2019, entrando nel giro dei titolari già dalla stagione successiva. Questa quindi è la sua terza stagione al Torino, in cui si dirige verso le 100 presenze complessive. Già lo scorso anno, pur in un contesto complicato, Bremer aveva mostrato chiari segnali di crescita.

Giocava "da braccetto" della difesa a tre, come si suol dire, quindi sia a sinistra che a destra.

Con l'arrivo di Juric sulla panchina granata il ventiquattrenne è stato spostato al centro della difesa a tre, garantendo una stabilità ancor più sorprendente. Non a caso Bremer è stato posto al vertice fra i migliori difensori della Serie A.

Nessuno è come lui per palloni intercettati e recuperati (neanche il trio nerazzurro Skriniar-De Vrij-Bastoni), ma Bremer è al primo posto anche per duelli e duelli aerei, mentre dove può migliorare ancora è sul numero di falli commessi, 33, che testimoniano però anche una predominanza fisica importante.

La possibile trattativa

Il difensore brasiliano di proprietà della squadra granata è stato identificato già da tempo dall'amministratore delegato, Beppe Marotta, e dal direttore sportivo, Piero Ausilio, come rinforzo per il reparto arretrato dell'Inter.

Secondo riportato da alcuni siti di calciomercato nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un incontro tra i due dirigenti nerazzurri e il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Milano, negli uffici della massima carica granata.

La società piemontese è stata molto chiara e ha fatto una valutazione di Bremer attestandola intorno ai 20 milioni di euro. L'Inter, dal canto suo, ha il gradimento del calciatore, ma vorrà capire quante risorse economiche avrà per poter tentare di affondare il colpo. I nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa Roberto Gagliardini, non considerato centrale nel progetto tecnico di Inzaghi. L'ex giocatore dell'Atalanta sarebbe un profilo gradito al tecnico Juric, soprattutto dopo la perdita di Praet per infortunio.

Oltre a Bremer, la dirigenza meneghina seguirebbe da diverso tempo anche Armando Izzo, anche lui di proprietà granata. Italiano, esperto di Serie A e quasi sempre utilizzato in una difesa a tre: un calciatore di ottimo livello che negli ultimi anni ha faticato a trovare continuità, anche per motivi "diplomatici" con dirigenza e allenatori.

Finora in stagione ha giocato appena quattro partite, una sola da titolare: all'Inter non arriverebbe per fare il titolare, ma la sensazione è che da gennaio fino a giugno potrebbe rendersi utile in diverse occasioni.