La vigilia della sfida tra la Juventus e il Napoli è stata agitata dai casi di Covid presenti all'interno del club azzurro. Nelle ore prima della partita sono intervenute anche le Asl napoletane. La Asl1 ha autorizzato la squadra a partire per Torino. Mentre la Asl2 ha posto in quarantena Zielinski, Rrahmani e Lobotka poiché avevano solo due dosi di vaccino ed erano venuti a contatto con dei positivi. Nonostante questo il Napoli ha schierato i tre giocatori tra i titolari e adesso, stando a quanto afferma "Il Mattino", la Juventus starebbe valutando il ricorso.

La Juventus recrimina anche per un rigore

La Juventus ha alcune cose delle quali lamentarsi dopo la sfida contro il Napoli. La prima riguarda l'impiego tra i titolari dei club partenopeo dei tre giocatori posti in quarantena. La seconda cosa sulla quale recriminare è un episodio da moviola. Infatti, Mertens ha colpito il pallone con la mano e il Var non ha richiamato l'arbitro. Questo episodio ha fatto molto discutere anche perché proprio ieri 6 gennaio durante Milan - Roma ai rossoneri è stato assegnato, su richiamo del Var, un rigore per fallo di mano molto simile. Inoltre, al termine del match contro il Napoli Massimiliano Allegri si è anche lamentato per il poco recupero.

Proprio nel recupero Paulo Dybala ha battuto una punizione che è stata deviata in angolo, angolo concesso da Sozza ma che di fatto il fischietto non ha poi fatto battere perché ha fischiato la fine del match.

Anche questo episodio ha fatto imbufalire i giocatori della Juventus che hanno protestato con l'arbitro e Paulo Dybala è stato anche ammonito per proteste. Adesso, però, i bianconeri dovranno lasciarsi alle spalle queste polemiche perché c'è già da pensare alla prossima partita.

Allegri pensa a qualche cambio

La Juventus, in queste ore, ha ripreso ad allenarsi dopo il pareggio contro il Napoli poiché deve preparare la partita contro la Roma.

Per questa sfida Massimiliano Allegri medita di fare qualche cambio. In difesa dovrebbe rivedersi Luca Pellegrini che dovrebbe giocare nella linea a quattro con Juan Cuadrado, Daniele Rugani e Matthijs De Ligt. Anche perché Leonardo Bonucci sarà sicuramente out e Giorgio Chiellini è ancora positivo al Covid. Mentre a centrocampo resta da capire se Massimiliano Allegri vorrà cambiare e formare solo una linea a due oppure se continuare con uno schieramento a tre.

In caso di 4-2-3-1 in mezzo al campo si vedranno solo Weston McKennie e Manuel Locatelli. Mentre in caso di 4-3-3 verrà aggiunto Rodrigo Bentancur. Per quanto riguarda l'attacco sembra certo che il tecnico livornese si affidi a Federico Chiesa, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Non è da escludere che però insieme a loro ci possa essere anche Alvaro Morata. Se invece, lo spagnolo partirà dalla panchina a quel punto Dybala agirà come falso nueve.