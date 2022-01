Fine settimana che potrebbe concedere alcune novità tra le fila del Crotone. Il mercato di riparazione degli squali stenta a decollare con alcune operazioni condotte solamente in uscita. Gli addii di Godfred Donsah e Salvatore Molina dovrebbero garantire almeno due acquisti nel breve periodo. In mezzo al campo potrebbe profilarsi un ritorno, quello di Leonardo Capezzi. In difensa il nome nuovo potrebbe essere quello di Vasilis Zagaritis del Parma.

Capezzi al Crotone, un possibile ritorno

Tra i protagonisti della prima e per certi versi storica promozione del Crotone in Serie A nel torneo cadetto 2015-2016, il centrocampista Leonardo Capezzi potrebbe fare ritorno in rossoblù dopo alcuni anni.

Il calciatore, poco utilizzato con la Salernitana, sarebbe uno dei partenti tra le fila del club campano. L'ipotesi di un suo ritorno era già stata avanzata in estate, senza che però si registrassero conferme da parte dei diretti interessati su una reale trattativa. Il classe 1995 andrebbe ora a rinforzare con la sua esperienza il centrocampo del Crotone rappresentando una pedina importante per gli squali nella lotta salvezza.

Due nomi per il Crotone

Per garantire al tecnico Francesco Modesto la possibilità di cambiare modulo il Crotone sarebbe pronto ad acquistare un terzino, un profilo assente tra i calciatori attualmente in rosa. Il nome accostato di recente ai rossoblù sarebbe quello del greco Vasilias Zagaritis, esterno in uscita dal Parma.

Dal Brescia, invece, gli squali starebbero lavorando per l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del fantasista sloveno Nikolas Spalek, calciatore che sarebbe pronto a lasciare la squadra di Pippo Inzaghi dopo una militanza di quattro stagioni approdando in Calabria a titolo definitivo.

Le altre possibili operazioni degli squali

Per risalire la classifica il Crotone non potrà continuare a sbagliare approccio alle gare. Per questo motivo gli squali starebbero valutando alcuni profili di esperienza e qualità da inserire in rosa. In difesa il nome potrebbe essere quello di John Chancellor del Brescia, seguito anche da Alessandria e Frosinone.

In mezzo al campo i muscoli potrebbero arrivare con gli acquisti di Ben Lhassine Kone dal Torino e Theophilus Aondofa Awua dalla Pro Vercelli. In attacco l'ultimo calciatore avvicinato ai rossoblù sarebbe Gabriele Moncini del Benevento. Sembrerebbe scemare l'interesse del Crotone per Filippo Falco della Stella Rossa di Belgrado. In difesa sembrerebbe sfumare l'approdo di Daniele Liotti dalla Reggina con il terzino che dovrebbe trasferirsi al Cosenza, atteso nelle prossime ore il via libera definitivo dal club amaranto.