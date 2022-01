La Juventus sta lavorando in ottica mercato. Nei prossimi giorni la società bianconera potrebbe effettuare alcune cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di rinforzi utili per Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe lasciar partire Arthur Melo solo se dovesse arrivare un sostituto all'altezza del brasiliano. Oltre ad Arthur Melo potrebbe partire anche Ramsey, per entrambi i centrocampisti potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra. Se si dovessero concretizzare le due cessioni, la Juventus potrebbe acquistare due centrocampisti.

Denis Zakaria è uno dei preferiti della società bianconera, in quanto ha fisicità ed è bravo nell'impostazione di gioco. Essendo in scadenza di contratto a giugno arriverebbe ad un prezzo agevolato. Oltre al nazionale svizzero la Juventus potrebbe anticipare l'approdo a Torino di Nicolò Rovella, centrocampista il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma che attualmente è in prestito al Genoa. Il classe 2001 sarebbe il sostituto di Arthur Melo, in quanto è un giocatore di qualità che supporterebbe a centrocampo Manuel Locatelli.

Zakaria e Rovella a gennaio potrebbero approdare a Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in caso di cessione di Ramsey e Arthur Melo potrebbe portare a Torino a gennaio Denis Zakaria e Nicolò Rovella.

Sarebbero arrivi importanti in quanto migliorerebbero in fisicità e qualità il centrocampo bianconero. Lo svizzero può giocare davanti alla difesa ma anche come mezzala: è un giocatore di quantità e in questa stagione in 13 partite ha segnato 2 gol e ha fornito un assist decisivo. Rovella invece è stato uno dei protagonisti della prima parte della stagione al Genoa, nonostante la classifica deludente dei liguri si è messo in evidenza con prestazioni importanti.

Ha fornito tre assist decisivi ai suoi compagni e la sua assenza negli ultimi due mesi a causa di un infortunio muscolare si è sentita molto. Potrebbe però lasciare in anticipo il Genoa anche perché la società ligure sta acquistando molti giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un giocatore nel settore avanzato a gennaio.

L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. Si è parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto per Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno e valutato circa 5 milioni di euro. Nelle ultime ore però le ultime notizie di mercato confermano l'interesse concreto della Juventus per Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina già nel mercato di gennaio.