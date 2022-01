In Serie B potrebbe accogliere alcuni volti nuovi nelle prossime ore il Crotone, che sarebbe infatti a un passo dal concludere due operazioni in entrata dalla massima serie. In arrivo in Calabria ci sarebbe il difensore del Genoa, Laurens Serpe, mentre a centrocampo sarebbe prossima alla fumata bianca la trattativa con il Torino per il prestito di Ben Lhassine Kone.

È attesa anche una risposta dal Catania per il terzino Luca Calapai.

Crotone, due colpi dalla Serie A

Per puntellare la difesa la dirigenza del Crotone avrebbe individuato nel giovane Laurens Serpe del Genoa un profilo utile.

Gli squali potrebbero prelevare il ragazzo con la formula del prestito sino a fine campionato. Il difensore, nella prima parte di stagione, ha collezionato anche due presenze in Serie A con la squadra del Grifone.

A centrocampo i rossoblù sarebbero a buon punto per la conclusione della trattativa con il Torino per il prestito di Ben Lhassine Kone. Il calciatore, ora in prestito al Cosenza, farebbe ritorno al Torino per essere girato nuovamente in Calabria, ma questa volta al Crotone.

Calapai-Crotone: trattativa bloccata

Un calciatore che avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento in Calabria sarebbe il terzino Luca Calapai del Catania. Il calciatore del club siciliano, in scadenza di contratto a giugno, sarebbe propenso alla nuova esperienza in cadetteria.

Anche il Catania avrebbe espresso un parere favorevole alla conclusione dell'operazione. Il problema? La titubanza dei Curatori del Tribunale che nelle ultime settimane stanno gestendo le sorti della squadra nel campionato di Serie C.

Il Crotone rimane dunque alla finestra, in attesa di conoscere quella che sarà la decisione finale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre operazioni degli squali

In uscita il Crotone potrebbe cedere nei prossimi giorni il cartellino del centrocampista Jacopo Petriccione. Il calciatore, attualmente in prestito al Pordenone, sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Benevento.

Potrebbe essere intanto riscattato già in queste settimane il cartellino dell'attaccante brasiliano Junior Messias da parte del Milan.

Il club rossonero, che già in estate ha scommesso sulla punta portandola in Serie A, sarebbe stato ora definitivamente convinto in positivo dalle prestazioni del trentenne.

Possibile partenza da Crotone per l'attaccante Giuseppe Borello, che piacerebbe al Palermo.

Nessuna novità sulla possibile partenza di Ahmad Benali da Crotone. Il calciatore libico, attualmente fuori rosa, sembrava indirizzato verso il Brescia, ma nelle ultime ore a lui si sarebbe interessato anche il Monza.