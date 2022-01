La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in queste ultime settimane di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe spingere la società bianconera ad investire su un giocatore nel settore avanzato. Non dovrebbe arrivare un vero e proprio sostituto dell'italiano, ma una punta, anche perché Morata e Kean potrebbero giocare sulla fascia. Si parla dell'arrivo di Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a fine stagione. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrocampista, considerando che sia Ramsey che Arthur Melo potrebbero lasciare Torino.

Per il gallese si parla di un interesse concreto del Newcastle, sul brasiliano ci sarebbe invece l'Arsenal. La Juventus potrebbe lasciar partire il brasiliano, ma a titolo definitivo, per un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Se dovesse concretizzarsi la sua cessione (così come quella del gallese) la società bianconera acquisterà un centrocampista. Nelle ultime ore si parla del possibile approdo a Torino di Ruben Loftus-Cheek, giocatore del Chelsea che in questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 19 partite fornendo tre assist decisivi ai suoi compagni. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in caso di partenza di Arthur Melo la Juventus potrebbe acquistare il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek.

L'inglese sarebbe un giocatore gradito da Allegri in quanto può giocare mezzala ma anche sulla fascia. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, modalità di pagamento gradita dalla società bianconera che non vorrebbe investire in cartellini a gennaio. Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto per Bruno Guimaraes e Renato Sanches da parte della Juventus, ma si tratta di giocatori dalla valutazione di mercato importante.

Il brasiliano ha un prezzo di circa 60 milioni di euro, il portoghese di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione, ovvero: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

A febbraio come dichiarato anche dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ci sarà l'incontro con gli agenti sportivi dei giocatori.

Il prolungamento di contratto più difficile potrebbe essere quello dell'argentino. La Juventus vorrebbe confermargli l'ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione.