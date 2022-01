La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di una punta. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Per quanto riguarda i rinforzi si valuterebbe in particolare l'acquisto di Denis Zakaria. Sarebbe il centrocampista svizzero il preferito della Juventus, anche perché va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe quindi arrivare subito a prezzo agevolato.

A parlare del suo possibile approdo nella società bianconera è stato Nicolò Schira.

Il giornalista sportivo ha dichiarato che ci sarebbero discorsi avanzati fra la Juventus e il giocatore per un'intesa contrattuale. Sarebbe un acquisto importante, anche perché darebbe impostazione di gioco e fisicità al centrocampo bianconero.

La Juventus potrebbe acquistare Zakaria a gennaio

'Discorsi avanzati fra Juventus e Zakaria per un contratto fino a giugno 2026', è questo il post pubblicato da Nicolò Schira su Twitter in riferimento al possibile approdo del centrocampista alla Juventus a gennaio.

L'eventuale arrivo del giocatore si concretizzerebbe soprattutto se dovessero partire Ramsey e Arthur Melo. Il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal in prestito fino a fine stagione. Le dichiarazioni del giornalista sportivo sono state commentate di diversi utenti, alcuni dei quali hanno sottolineato come il brasiliano sia migliore dello svizzero.

Allegri però potrebbe preferirebbe un giocatore con maggior fisicità, anche perché in rosa ha già Locatelli, bravo nell'impostazione di gioco.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Secondo alcune indiscrezioni la società bianconera potrebbe cercare di acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio.

Si parla di una possibile offerta da 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski. Pare difficile però arrivare al giocatore della Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato. Eventualmente il suo approdo potrebbe essere posticipato a giugno, momento in cui la Juventus che potrebbe ritornare ad attingere pure al mercato dei parametri zero.

Fra i giocatori seguiti per rinforzare la difesa ci sarebbero Antonio Rudiger e Andreas Christensen, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea. Un altro difensore che piace alla società bianconera sarebbe Alessio Romagnoli, che potrebbe lasciare a parametro zero il Milan a fine stagione.