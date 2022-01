Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare la rosa dei rispettivi allenatori. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri, oltre al colpo Dusan Vlahovic, sarebbero disposti ad avanzare i colloqui, ma in vista della prossima stagione, per Koulibaly e Jorginho. Il difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe arrivare se dovesse partire de Ligt. L'olandese piacerebbe molto al Barcellona ed avrebbe una valutazione di circa ottanta milioni di euro. Per il centrocampo, piacerebbe proprio l'ex Napoli che lascerebbe il Chelsea se dovesse andare a buon fine la trattativa dei Blues con i catalani per De Jong.

I bianconeri potrebbero tentare l'assalto per l'ex Napoli, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 25 milioni di euro, in estate.

L'ex Parma sarebbe nel mirino del Milan

Il club degli Agnelli, per fare cassa, potrebbe decidere di cedere Dejan Kulsevski che piacerebbe molto al Milan e che avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro. Sarebbe molto congeniale al 4-2-3-1 di Stefano Pioli e si potrebbe intavolare un'operazione basata su un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri potrebbero provarci anche nelle ultime ore di mercato ma l'affondo decisivo potrebbe esserci al termine della stagione. La Juventus potrebbe decidere di prendere tempo a causa dell'infortunio occorso a Federico Chiesa che lo terrà lontano dai giochi per la seconda parte del campionato.

Marota vorrebbe Cambiaso

L'Inter, invece, lavorerebbe sempre per un esterno nonostante il probabile arrivo di Robin Gosens. I dirigenti vorrebbero potenziare notevolmente il reparto perchè Ivan Perisic non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Troppo alta la richiesta dell'ex Bayern Monaco che vorrebbe circa sei milioni di euro all'anno per rinnovare il rapporto.

I dirigenti milanesi sarebbero interessati ad acquisire le prestazioni di Andrea Cambiaso del Genoa. Il ragazzo ha fatto molto bene sotto la guida di Ballardini ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Juventus ma i nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza per portarlo alla Pinetina durante la prossima estate.

La valutazione sarebbe di circa dieci milioni di euro ma non si escluderebbe l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche del club ligure. Quest'ultimo, da tempo, avrebbe espresso il suo gradimento per Matias Vecino, che ha il contratto in scadenza con i nerazzurri nel 2023. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri.