La Juventus, in questi giorni, è attesa da impegni piuttosto importanti. Infatti, oggi 9 gennaio (ore 18:30), i bianconeri sfideranno la Roma, mentre poi il 12 gennaio ci sarà la gara di Supercoppa italiana contro l'Inter. Per questo motivo, Massimiliano Allegri deve dosare le forze dei suoi giocatori.

In particolare il tecnico livornese contro i giallorossi sembra orientato a fare riposare due dei suoi calciatori che ultimamente sono stati maggiormente utilizzati, ovvero Federico Bernardeschi e Alvaro Morata. Per sostituirli la Juventus si affiderà a Paulo Dybala e Moise Kean; a completare il tridente dei bianconeri ci sarà Federico Chiesa.

Anche negli altri reparti ci sarà qualche novità.

La Juventus proporrà alcuni cambi

La Juventus, nel match contro la Roma, dovrà fare alcuni cambi visto che Massimiliano Allegri ha qualche defezione e alcuni giocatori sono reduci da problemi fisici. In particolare Giorgio Chiellini, Luca Pellegrini e Kaio Jorge sono appena rientrati, perciò saranno a disposizione ma non giocheranno dal primo minuto. Mentre saranno assenti Danilo, Alex Sandro e ovviamente Aaron Ramsey che comunque non rientra più nei piani della Juventus.

Danilo, però, tornerà a disposizione a partire da domani 10 gennaio: il suo rientro sarà fondamentale per Massimiliano Allegri perché gli consente di fare rifiatare Juan Cuadrado.

Mentre Alex Sandro sarà assente per le prossime partite, ma in questo caso al tecnico livornese non mancano le alternative, visto che può contare sia su Mattia De Sciglio che su Luca Pellegrini.

Nel match contro la Roma, la Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In difesa, davanti a Wojciech Szczesny, ci saranno Cuadrado, Rugani, De Ligt e De Sciglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A centrocampo verranno confermati McKennie e Locatelli, insieme a loro ci sarà il ritorno di Rodrigo Bentancur.

Riposo per Bernardeschi e Morata

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro la Roma, aveva spigato che avrebbe valutato di dare un po' di riposo ai giocatori maggiormente impiegati. Tra questi c'è Federico Bernardeschi.

Il numero 20 contro la Roma dovrebbe rifiatare, poiché mercoledì 12 gennaio ci sarà la sfida di Supercoppa. Al posto di Bernardeschi ci sarà Dybala, che giocherà con Kean e Chiesa, ma attenzione anche alla possibilità che Allegri opti per un 4-2-3-1 a quel punto uscirebbe un centrocampista per far spazio a Kulusevski.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Kean, Chiesa.