Durante la sfida Juventus-Napoli alcuni tifosi partenopei presenti sugli spalti hanno rivolto dei gesti razzisti all'attaccante Moise Kean. Il giocatore bianconero è stato oggetto di alcuni "buuu" dei sostenitori avversari.

L'episodio ha avuto grande risalto anche all'estero e l'Équipe ha parlato ampiamente dell'episodio. In Italia, invece, la maggior parte dei media non ha evidenziato particolarmente l'episodio, nonostante il video dei "buuu" razzisti rivolti a Kean sia circolato molto sui social network. Il giudice sportivo, oggi 8 gennaio, ha deciso di non sanzionare l'episodio e questo ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che per protesta hanno lanciato l'hashtag #siamotuttikean.

La protesta di Lapo Elkann

L'indignazione dei tifosi della Juventus per quanto accaduto a Moise Kean sta imperversando sui social i sostenitori bianconeri stanno al fianco del giocatore per tutelarlo da questo atto di razzismo. Il popolo juventino ha deciso di lanciare un hashtag e in molti stanno twittando in queste ore frasi tipo "Siamo tutti Moise".

In merito all'argomento è intervenuto anche Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli si è unito alla protesta che sta imperversando su Twitter: "Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean", ha scritto Lapo Elkann.

Kean è solo l'ultimo di una lunga serie di calciatori che ha dovuto subire episodi di razzismo.

Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 8, 2022

Intanto la Juventus prepara la gara contro la Roma

Mentre i tifosi della Juventus stanno cercando di difendere Moise Kean dai recenti episodi di razzismo, Massimiliano Allegri e i suoi giocatori stanno preparando la gara contro la Roma.

Il tecnico livornese per il match del 9 gennaio non avrà a disposizione Alex Sandro che sarà out, ma ritroverà Giorgio Chiellini, Luca Pellegrini e Kaio Jorge. Ma questi tre giocatori non sono al 100% perciò non saranno in campo dal primo minuto. In difesa al posto del brasiliano agirà Mattia De Sciglio, mentre a destra toccherà a Juan Cuadrado anche se è diffidato e mercoledì 12 gennaio ci sarà la Supercoppa.

Gli altri dubbi di formazione riguardano soprattutto l'attacco e il centrocampo. Infatti, Allegri ha sottolineato che deve valutare come sta Federico Bernardeschi, reduce da tante partite. Se il numero 20 sarà titolare contro la Roma a quel punto il tecnico livornese potrebbe schierare un 4-2-3-1. In tal caso in mezzo al campo ci saranno McKennie e Locatelli. Davanti a loro agiranno Chiesa, Dybala e Bernardeschi, alle spalle di Morata. Se invece, l'esterno offensivo carrarino dovesse riposare allora verrebbe aggiunto uno fra Bentancur e Rabiot.