Diverse indiscrezioni di Calciomercato stanno arrivando in queste ultime ore, sia riguardo l'Inter che la Juventus, entrambe interessate da voci di possibili operazioni in entrata e in uscita.

Inter, Skriniar piacerebbe al Real Madrid

L'Inter potrebbe doversi "difendere" dai tentativi di alcuni club di acquistare i propri giocatori più rappresentativi durante la sessione estiva di calciomercato.

Sulle tracce del Real Madrid sarebbe infatti finito Milan Skriniar, molto gradito a Carlo Ancelotti come possibile rinforzo per la difesa. Il difensore sarebbe il nome sul quale investire se i Blancos non dovessero portare a Madrid Antonio Rudiger del Chelsea, che ha il contratto in scadenza nel 2022.

La società presieduta da Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto per convincere i dirigenti milanesi uno scambio secco con Marco Asensio che ha il contratto in scadenza nel 2023. Sarebbe un'ottima proposta per l'attacco di Simone Inzaghi, ma l'Inter vorrebbe monetizzare se dovesse cedere Skriniar, per il quale potrebbe essere chiesto un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro.

Durante la prossima estate apre più probabile che venga ceduto Stefan De Vrij, che avrebbe richieste dalla Premier League e che potrebbe garantire circa 40 milioni di euro alle casse societarie.

La Juventus vorrebbe il calciatore del Paris Saint Germain

La Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista per potenziare il reparto di Massimiliano Allegri e avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Georgino Wijnaldum del Paris Saint Germain.

L'ex Liverpool, in questi mesi, non avrebbe trovato la sua dimensione dopo il trasferimento in Francia e potrebbe lasciare il club soltanto sei mesi dopo dal suo arrivo. La carta che potrebbe sbloccare questa condizione sarebbe l'arrivo alla corte di Mauricio Pochettino di Lucas Paquetà. Il calciatore del Lione piacerebbe molto a Leonardo, che lo aveva fortemente voluto quando era nella dirigenza del Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il calciatore potrebbe accettare la destinazione parigina grazie alla mediazione di Neymar, suo amico e connazionale. In caso di fumata bianca, la società bianconera potrebbe avere la strada spianata per arrivare all'ex Liverpool, che ha però un ingaggio piuttosto alto.

Sarà comunque necessario prima che il club di Agnelli ceda Aaron Ramsey.

Il gallese è ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di rescindere consensualmente il suo oneroso contratto da circa sette milioni di euro all'anno. L'ex Arsenal piacerebbe molto in Premier League, soprattutto al Newcastle che, dopo l'arrivo del fondo Pif, vorrebbe ingaggiare calciatori esperti e funzionali per intraprendere un progetto ambizioso.

In bianconero invece Wijnaldum potrebbe essere ingaggiato con una formula che prevede il prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un profilo ritenuto congeniale ai dettami tattici della Juventus, perché capace di giocare sia da mezzala nel 4-3-3 che da mediano nel 4-4-2.