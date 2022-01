La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. La società bianconera, dopo Vlahovic, potrebbe acquistare a centrocampo Nahitan Nandez. Potrebbero partire anche uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur. Si parla, inoltre, di un possibile trasferimento di Morata al Barcellona. A febbraio la Juventus incontrerà anche i giocatori attualmente in scadenza di contratto a giugno e fra questi spicca Paulo Dybala. L'argentino nel match contro l'Udinese, dopo un suo gol, si è rivolto verso la tribuna dove c'era la dirigenza della Juventus con uno sguardo non amichevole.

Segnale evidente di come potrebbero esserci dei problemi nel prolungamento contrattuale dell'argentino.

Dell'argomento ha voluto parlare anche l'agente sportivo Furio Valcareggi, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato come, a sua detta, il giocatore lascerà la Juventus per trasferirsi a parametro zero all'Inter. Per il noto agente sportivo, la trattativa sarebbe già stata definita e sarebbe un grande acquisto per la società nerazzurra.

Paulo Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter a giugno

'Paulo Dybala andrà all’Inter, sarà un grande acquisto per la società nerazzurra, è già fatta'. Queste le dichiarazioni di Furio Valcareggi. Il noto agente sportivo ha sottolineato come il rapporto professionale fra l'argentino e la Juventus non sia ideale, per questo il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno.

Per Valcareggi, la trattativa di mercato sarebbe già definita. Parole che attualmente non trovano conferme fra i giornali sportivi, che parlano di un incontro decisivo a febbraio fra il giocatore e la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire al giocatore lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella Juventus, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Una somma evidentemente inferiore rispetto agli 8 milioni idi euro netti più di 2 milioni di bonus di cui si parlava fino a qualche settimana fa.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno

La Juventus dovrà lavorare non solo alla situazione contrattuale di Paulo Dybala ma anche a quella dei vari Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

La società bianconera potrebbe offrire loro un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagnano. Si cercherà di diminuire il monte ingaggi, non solo offrendo contratti economicamente inferiori ai giocatori in scadenza ma anche vendendo quei giocatori che non sarebbero considerati utili per il presente e per il futuro. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey.