La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. La società bianconera potrebbe rinforzare la rosa a gennaio, ma gli investimenti importanti dovrebbero essere posticipati a giugno. Difficile infatti che ci siano grandi acquisti ad inizio dell'anno nuovo considerando che l'aumento di capitale sarà utilizzato soprattutto per dare stabilità alla società bianconera. Se però dovessero concretizzarsi delle cessioni potrebbero arrivare un centrocampista e una punta. A tal riguardo i preferiti sembrano essere Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Difficile che il giocatore della Fiorentina possa approdare in bianconero a gennaio, la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo a giugno, anche perché sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società viola.

Sempre a giugno potrebbe arrivare un rinforzo importante per la difesa: si valuta l'acquisto di Bremer, difensore del Torino che si sta confermando anche in questo inizio di stagione dopo quella scorsa in cui ha dimostrato tutte le sue qualità difensive. Il Torino lo valuta circa 25 milioni di euro, la società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Pjaca e Rugani più una somma cash di circa 12-13 milioni di euro per il giocatore brasiliano.

Il difensore Rugani e la punta Pjaca possibili contropartite tecniche per l'acquisto di Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il difensore Bremer nel Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe anticipare l'investimento cedendo a titolo definitivo Marco Pjaca già in prestito al Torino per circa 5 milioni di euro.

In estate invece cederebbe Daniele Rugani valutato circa 7 milioni di euro, aggiungendo poi altri 13 milioni di euro per arrivare ai 25 milioni di euro della valutazione di mercato del giocatore brasiliano. Su Bremer ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, su tutte Inter, Milan e Napoli.

Potrebbe essere decisiva la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Se la Juventus dovesse recuperare punti e chiudesse la classifica nei primi quattro posti del campionato, la possibilità che il brasiliano si trasferisca in bianconero diventerebbe più concreta.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante. Abbiamo parlato di un possibile interesse per Zakaria, Scamacca e Vlahovic, anche se uno fra il giocatore del Sassuolo e la Fiorentina potrebbe arrivare a giugno. Il rinforzo ideale per gennaio potrebbe essere Anthony Martial, il giocatore francese potrebbe lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto.