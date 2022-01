La Juventus potrebbe essere una delle società maggiormente attive sul mercato: se fino ieri si parlava della possibile partenza di Alvaro Morata, le ultime dichiarazioni di Massimiliano Allegri confermano come lo spagnolo dovrebbe rimanere nella società bianconera almeno fino a fine stagione.

A tal proposito l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha detto: "Alvaro è stato tentato dal Barça perché gli hanno offerto 18 mesi di contratto, ma ora ha capito la situazione della Juventus e la posizione di Allegri: ha detto di essere comunque pronto a restare con rispetto".

Sfuma Icardi alla Juve, si pensa a Scamacca

Come sempre il mercato è imprevedibile, però è evidente che il tecnico toscano abbia deciso la conferma dello spagnolo perché è difficile trovare un giocatore della sua qualità. Si era parlato di un possibile arrivo di Mauro Icardi, ma la volontà del Paris Saint Germain di cederlo in prestito solo con obbligo di riscatto avrebbe portato la società bianconera a evitare l'investimento sull'argentino. Un altro centravanti che piace alla società bianconera è quello di Gianluca Scamacca, che però il Sassuolo non vorrebbe cedere a gennaio.

A parlare del possibile arrivo alla Juventus di Scamacca è stato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come la società bianconera voglia anticipare l'acquisto del giocatore del Sassuolo già a gennaio.

Scamacca potrebbe essere acquistato dalla Juve e rimanere al Sassuolo fino a giugno

"La Juventus vorrebbe regalarsi Scamacca, acquistandolo adesso per giugno", sono queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in merito al possibile approdo del giocatore emiliano nella società bianconera.

Secondo il giornalista sportivo il giocatore a giugno si trasferirebbe nella società bianconera, trovando anche il gradimento della società emiliana che vuole la sua permanenza anche per la seconda parte della stagione attuale.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Potrebbe approdare alla Juventus in prestito oneroso per 5 milioni di euro con riscatto nelle stagioni successive. Sarebbe una modalità simile a quella che ha portato Manuel Locatelli alla società bianconera nel recente Calciomercato estivo: il centrocampista è arrivato in prestito oneroso con riscatto a 35 milioni di euro a giugno 2023.

Il mercato della Juventus per l'estate

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a giugno con altri giocatori importanti. Si parla del possibile arrivo di giocatori a parametri zero, ci sono infatti diversi elementi di qualità in scadenza di contratto con le rispettive società e che potrebbero non prolungare la propria intesa contrattuale. Fra questi spiccano Antonio Rudiger, Denis Zakaria e Paul Pogba.

Il difensore tedesco del Chelsea potrebbe arrivare in caso di partenza di De Ligt. Per lo svizzero del Borussia Monechengladbach si parla anche di un suo possibile approdo già a gennaio nella società bianconera. Pare invece più difficile l'arrivo del francese, dovrebbe infatti diminuire molto ingaggio che attualmente guadagna al Manchester United per tornare nella società bianconera.