Dopo la vittoria per 4-3 contro la Roma, la Juventus torna pensare anche al Calciomercato.

Nell'intervista prima del match Roma-Juventus l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha dichiarato che a febbraio si deciderà se rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza a giugno 2022, fra questi c'è anche Paulo Dybala. Intanto la Juventus è già al lavoro pure per giugno e sta valutando un rinforzo importante per il settore avanzato.

Sono tre i giocatori che piacciono alla società bianconera, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che però ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro.

Costano invece più o meno lo stesso prezzo sia Mauro Icardi che Gianluca Scamacca, che Paris Saint Germain e Sassuolo potrebbero cedere per circa 35 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di uno fra Vlahovic, Icardi e Scamacca a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una punta per giugno. Sono tre i giocatori che piacciono alla società bianconera. Pare difficile arrivare a Dusan Vlahovic per la sua valutazione di mercato, ma piacciono anche Mauro Icardi e Gianluca Scamacca. Per l'argentino si era parlato e si parla anche di un suo possibile approdo alla Juventus a gennaio in caso di partenza di Alvaro Morata. L'infortunio subito da Federico Chiesa però dovrebbe portare la società bianconera a confermare lo spagnolo anche per la seconda parte della stagione.

Potrebbe comunque arrivare un nuovo elemento a gennaio per il settore avanzato bianconero, anche se pare difficile però che sia Icardi, anche perché il Paris Saint Germain lo cederebbe in prestito ma solo con l'obbligo di riscatto a giugno.

Potrebbe essere quindi Gianluca Scamacca l'acquisto principale come attaccante a giugno.

Diversi giornalisti sportivi hanno affermato come la Juventus stia lavorando già adesso per l'acquisto del giocatore del Sassuolo (per averlo poi a Torino da fine giugno), così da anticipare le altre società interessate a Scamacca, fra queste ci sarebbero Milan e Inter.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare una cessione importante a gennaio.

Il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe infatti lasciare la società bianconera per approdare in una inglese. Si era parlato anche di una possibile cessione di Arthur Melo, ma il brasiliano ha dimostrato contro la Roma di essere un giocatore importante per i bianconeri. L'eventuale partenza del gallese potrebbe agevolare l'arrivo di un centrocampista. Piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach.