La Juventus è attesa da settimane importanti sia per quanto riguarda gli impegni agonistici, sia sul mercato. Nonostante le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli (il tecnico ha dichiarato che Morata rimarrà, e che il giocatore che potrebbe partire è Ramsey), la società bianconera potrebbe investire su un centrocampista ed una punta.

Il pareggio contro il Napoli ha evidenziato ulteriormente la mancanza di concretezza della squadra torinese in zona gol. Per questo motivo, oltre a Zakaria per il centrocampo, potrebbe arrivare un centravanti.

La Juventus deve risolvere anche le situazioni relative ai calciatori in scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi spiccano i nomi di Dybala, Bernardeschi e Cuadrado. Il colombiano contro il Napoli ha giocato da capitano, considerando le assenze di Bonucci e Chiellini e la panchina iniziale di Dybala. La società piemontese vorrebbe proporre a Cuadrado un rinnovo annuale fino al giugno del 2023. L'ex Fiorentina, dal canto suo, preferirebbe un prolungamento fino al 2024.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, su Cuadrado ci sarebbero due società saudite che potrebbero offrire un contratto importante al giocatore nella prossima stagione: pare siano l'Al-Hilal e l'Al-Nassr.

L'esterno colombiano potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita a fine stagione

Cuadrado nella prossima finestra estiva del calciomercato potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Al-Hilal o all'Al-Nassr. Le due compagini arabe sarebbero pronte ad offrire un ricco ingaggio al giocatore che sta dimostrando anche in questa stagione di essere molto importante per la Juventus.

La società bianconera vorrebbe la sua permanenza, ma gli avrebbe proposto un nuovo contratto fino al giugno del 2023. Il colombiano, invece, gradirebbe un biennale fino al 2024. Una decisione potrebbe arrivare a fine febbraio, quando il Consiglio d'Amministrazione della Juventus potrebbe fare le sue valutazioni sull'eventuale prolungamento dell'accordo con l'esterno sudamericano.

I giocatori in scadenza di contratto a fine stagione

Gli altri giocatori della Juventus, oltre a Cuadrado, che sono in scadenza di contratto a giugno sono Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Dybala e Bernardeschi dovrebbero rinnovare. Anche in questo caso, le eventuali ufficializzazioni potrebbero arrivare a fine febbraio, quando il Consiglio d'Amministrazione andrebbe a suggellare le intese raggiunte con entrambi i tesserati. Invece potrebbero lasciare Torino a parametro zero Perin e De Sciglio, non essendo dei titolari dell'organico a disposizione di Allegri.