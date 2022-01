La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si è parlato di una possibile cessione di Alvaro Morata al Barcellona, ma nell'ultimo incontro fra lo spagnolo ed Allegri il tecnico avrebbe detto al giocatore che vorrebbe la sua permanenza fino a fine stagione. La società bianconera starebbe cercando una punta in prestito da integrare al settore avanzato e l'eventuale acquisto non dovrebbe quindi portare alla partenza di Morata. Uno dei motivi per cui la società bianconera non vorrebbe investire a titolo definitivo a gennaio è perché avrebbe individuato in Dusan Vlahovic l'acquisto principale del Calciomercato estivo.

Sarebbe il giocatore della Fiorentina il rinforzo ideale per il settore avanzato della Juventus, ma il giocatore dovrebbe rimanere fino a fine stagione nella società toscana per essere ceduto a giugno.

Alcuni giornali sportivi parlano di una possibile intesa contrattuale fra il giocatore e la Juventus, anche se non arrivano conferme a riguardo. La società bianconera potrebbe investire su una punta in prestito a gennaio, sono tanti i nomi che piacciono e che potrebbero essere ideali per il settore avanzato bianconero.

La Juventus potrebbe acquistare una punta in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrebbe acquistare una punta in prestito a gennaio che vada ad integrare il settore avanzato.

Non dovrebbero esserci investimenti a titolo definitivo perché si cercherà di acquistare a giugno Dusan Vlahovic, valutato circa 70 milioni di euro dalla Fiorentina. Sono tanti nomi che la società bianconera starebbe seguendo per rinforzarsi, il primo rimane quello di Mauro Icardi. L'argentino potrebbe arrivare solamente se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Piace anche Pierre Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2023 e che il tecnico Mikel Arteta non considera un titolare. Il problema è rappresentato dal fatto che il giocatore sarà impegnato a gennaio nella Coppa d'Africa con la nazionale del Gabon, di conseguenza, salterebbe diverse partite. Inoltre, ha un ingaggio importante che non agevolerebbe il suo eventuale approdo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Lo svedese e l'americano partirebbero solamente in caso di offerta importante. Si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi.