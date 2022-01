La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni per agevolare l'arrivo di almeno un centrocampista. Le recenti dichiarazioni del tecnico Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli confermano la volontà della società di confermare almeno fino a fine stagione Alvaro Morata. Per il tecnico toscano lo spagnolo è la quarta-quinta punta al mondo e trovare sostituti di livello a gennaio è impresa difficile. Partirà invece Aaron Ramsey, come dichiarato da Allegri.

La società è al lavoro anche per il Calciomercato estivo ed avrebbe individuato in diversi parametri zero dei possibili rinforzi. Fra questi spicca Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a fine stagione con il Chelsea. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Con la possibile cessione di De Ligt il difensore tedesco potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la Juventus che garantirebbe affidabilità senza pagare costo di cartellino. La Juventus potrebbe offrire più o meno lo stesso ingaggio di De Ligt a Rudiger, ovvero circa 10 milioni di euro a stagione.

Fra l'altro nella squadra inglese ha giocato anche centrale di sinistra della difesa a tre. Potrebbe essere il giocatore ideale da schierare vicino a Bonucci. Rudiger potrebbe chiedere un ingaggio importante ma l'eventuale cessione di De Ligt agevolerebbe il suo arrivo. L'olandese attualmente guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, più o meno la somma che potrebbe andare a guadagnare il difensore classe 1993, che invece al Chelsea ha uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero a giugno. Fra quelli seguiti ci sarebbero Denis Zakaria e Paul Pogba, lo svizzero potrebbe anticipare il suo arrivo alla società bianconera già a gennaio. Il francese invece lascerà probabilmente il Manchester United per fare una nuova esperienza professionale. La Juventus a giugno potrebbe acquistare anche una punta giovane di qualità. Il preferito sembra essere Gianluca Scamacca, per il prezzo di cartellino e per quello d'ingaggio. Potrebbe costare intorno ai 40 milioni di euro accettando un contratto da 2 milioni di euro a stagione.