Nella partita che la Juventus ha vinto in rimonta contro la Roma è stato decisivo Mattia De Sciglio, che ha realizzato il gol che ha portato al successo i bianconeri. Il terzino in questa stagione sta dimostrando di essere utile alla squadra bianconera. Non è un caso che sia tornato a disputare match importanti con il ritorno di Allegri come tecnico, egli lo aveva lanciato nel calcio che conta quando erano al Milan.

De Sciglio va in scadenza di contratto coi bianconeri a giugno ma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri vorrebbe il prolungamento di contratto.

La società bianconera potrebbe accontentare il tecnico e offrire al giocatore un contratto a circa 2 milioni di euro netti a stagione. Attualmente il terzino guadagna 3 milioni di euro netti l'anno.

Oltre a De Sciglio potrebbe prolungare il contratto anche Federico Bernardeschi, altro giocatore che sta dimostrando di essere importante per la Juventus. I due potrebbero sottoscrivere la nuova intesa contrattuale a febbraio.

Il terzino De Sciglio e il centrocampista Bernardeschi potrebbero prolungare con la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di De Sciglio e Bernardeschi a febbraio. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza sarà valutata il prossimo mese, inoltre in particolare sarebbe Allegri a volere la permanenza del terzino e del centrocampista.

Ci sono anche altri giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno: Dybala, Cuadrado e Perin, l'argentino e il colombiano avrebbero sostanzialmente già trovato un'intesa economica. Riguardo al portiere invece molto dipenderà anche dalla sua volontà di andare a giocare titolare o di rimanere come secondo di Szczesny.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare due acquisti a gennaio, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi.

Dovrebbe arrivare anche una punta dopo l'infortunio di Federico Chiesa (stagione finita per il giocatore).

Si parla inoltra, a centrocampo, di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Per il settore avanzato piace Gianluca Scamacca, che però il Sassuolo difficilmente cederà a gennaio. Pertanto si parla di una possibile offerta della Juventus per Azmoun, punta in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a fine stagione.