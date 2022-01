La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato e per il mercato. Da febbraio, inoltre, dovrà risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Si aspetterà probabilmente la fine del mercato di gennaio per lavorare ai prolungamenti di contratto di alcuni giocatori importanti. Sono cinque i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022: su tutti spiccano i nomi di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i rinnovi contrattuali potrebbero essere approvati nel Consiglio d'Amministrazione previsto il 22 febbraio.

Non dovrebbero esserci problemi per la permanenza dei tre calciatori, anche perché la società bianconera vorrebbe riconfermarli.

Ci sarebbe già un'intesa economica con Dybala e Cuadrado, si attende invece l'incontro con l'agente sportivo di Bernardeschi, come ha confermato lo stesso centrocampista in una recente intervista. Il giocatore ha dichiarato che a breve il suo agente parlerà con la società bianconera sul suo prolungamento di contratto. La volontà di Bernardeschi è quella di rimanere alla Juventus, ma molto dipenderà anche dalla società bianconera.

Il centrocampista Bernardeschi ha parlato del suo prolungamento di contratto con la Juventus

'Siamo aperti al dialogo, il mio agente presto incontrerà la Juventus.

La voglia di restare qui c’è, poi ovviamente le cose si fanno in due, come in un matrimonio'. Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi una recente intervista. Il centrocampista ha sottolineato quindi la volontà di proseguire nella società bianconera, ma molto dipenderà dall'offerta della Juventus. Attualmente, il centrocampista guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, la società bianconera potrebbe offrirgli uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Nell'intervista il centrocampista ha aggiunto: 'C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. Se così sarà, sarò ben felice di pagarla'.

Il mercato della Juventus

Gli altri due giocatori in scadenza a giugno 2022 sono Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Attualmente non si sarebbe parlato di una possibile permanenza dei due giocatori, considerati delle riserve.

Anche in questo caso, probabilmente ogni decisione sarà presa a febbraio, anche se i giocatori potrebbero decidere di lasciare la società bianconera per andare a giocare titolari. Intanto si lavora al mercato e a gennaio potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. Potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey che piace a diverse società inglesi.