La Juventus dopo la vittoria contro la Roma avrà diversi match impegnativi, a partire dalla finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, fino a quelli contro Udinese, Sampdoria in Coppa Italia e Milan. Sarà un gennaio importante anche per il mercato e l'infortunio subito da Chiesa potrebbe portare la società bianconera ad acquistare un giocatore nel settore avanzato. Se dovesse partire Ramsey potrebbe arrivare un centrocampista. Nell'intervista prima del match fra Roma e Juventus l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha sottolineato che si sarà un incontro con i giocatori in scadenza a fine stagione a febbraio.

Evidente il riferimento a Paulo Dybala ma anche a Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. A proposito del centrocampista italiano, in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante per i bianconeri. Allegri lo ha schierato diverse volte titolare e vorrebbe la sua riconferma. Molto però dipenderà dalla società bianconera e dall'offerta che potrebbe ricavare il centrocampista. Difficile che la Juventus possa garantirgli l'attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Per questo l'agente sportivo del centrocampista Federico Pastorello potrebbe considerare una nuova esperienza professionale per il suo assistito. Fra le società interessate ci sarebbe il Napoli, che starebbe lavorando ad un sostituto di Lorenzo Insigne.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Napoli a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli potrebbe ingaggiare Federico Bernardeschi a parametro zero a giugno. La società campana potrebbe sostituire Lorenzo Insigne, che si trasferirà a Toronto a fine stagione, con il centrocampista della Juventus, in scadenza a giugno 2022.

I campani potrebbero offrire un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione per il giocatore. Bernardeschi potrebbe rilanciarsi in una squadra che gioca un calcio offensivo e sarebbe il giocatore ideale per il 4-3-3 di Luciano Spalletti.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio. Potrebbe arrivare un centrocampista ed un giocatore per il settore avanzato, a maggior ragione dopo l'infortunio subito da Chiesa nel match contro la Roma.

Per il centrocampista la stagione potrebbe essere finita in anticipo. A tal riguardo si parla per il centrocampo di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Come punta potrebbe arrivare un giocatore in prestito fino a fine stagione, anche perché a giugno la società bianconera potrebbe acquistare un giovane di qualità. Piacciono Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.