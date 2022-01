La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni per agevolare l'arrivo di uno o due centrocampisti e di una punta. I principali indiziati a lasciare la Juve sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, a cui si potrebbe aggiungere Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe trasferirsi al Barcellona in caso di arrivo di Dusan Vlahovic. Altro giocatore che potrebbe partire è Dejan Kulusevski. In questi giorni si è parlato anche di un altro giocatore il cui cartellino è di proprietà della Juventus ma è in prestito al Gremio.

Ci riferiamo a Douglas Costa, le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di un ritorno del brasiliano alla Juventus, ma solo temporaneo. Per il centrocampista potrebbe esserci una nuova esperienza professionale con i Los Angeles Galaxy che sarebbero pronti ad ingaggiarlo. La società americana, attualmente impegnata nella Major League Soccer, vorrebbe rinforzarsi con un giocatore di qualità come il brasiliano. La società bianconera potrebbe accettare l'offerta, anche perché il giocatore va in scadenza a giugno e non ci sarebbe la volontà di prolungargli l'intesa contrattuale.

Il centrocampista Douglas Costa potrebbe trasferirsi ai Los Angeles Galaxy

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Douglas Costa potrebbe trasferirsi ai Los Angeles Galaxy.

Il brasiliano sarebbe pronto a lasciare il Gremio, società in cui attualmente è in prestito dalla Juventus, per una nuova esperienza. Gli americani vorrebbero rinforzare la rosa con un giocatore di qualità, il brasiliano sarebbe considerato il giocatore ideale anche perché potrebbe arrivare senza costi di cartellino. Il giocatore attualmente guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, potrebbe accontentarsi di questa somma, magari con la possibilità di sottoscrivere un contratto di diverse stagioni con la società americana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Abbiamo parlato delle possibili cessioni che potrebbe effettuare negli ultimi giorni di mercato. Se si dovessero concretizzare, la società bianconera potrebbe acquistare uno o due centrocampisti ed una punta. A tal riguardo, piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Altro centrocampista che potrebbe approdare nella società bianconera a gennaio è Nicolò Rovella, il cui cartellino è già di proprietà della Juventus ma è in prestito al Genoa fino a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. La Fiorentina potrebbe venderlo a gennaio ma vorrebbe almeno 70 milioni di euro.