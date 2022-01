La Juventus sarà una delle società più attive sul mercato di gennaio. La società bianconera dovrà infatti alleggerire la rosa, cedendo quei giocatori che non sono considerati utili per il presente e per il futuro, soprattutto quelli che hanno un ingaggio importante. Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Arthur Melo, che potrebbero lasciare la Juve in prestito fino a fine stagione.

È già in prestito invece un altro giocatore il cui cartellino è di proprietà della società bianconera, si tratta del centrocampista Douglas Costa. Il brasiliano ha ancora un contratto con la Juventus fino a giugno 2022.

Si era parlato di un suo possibile ritorno a Torino temporaneo dopo la retrocessione del Gremio nella Serie B brasiliana e di un suo possibile approdo all'Atletico Mineiro. Invece Douglas Costa rimarrà nella squadra appena retrocessa, come confermato dal presidente in una recente intervista. Di conseguenza il brasiliano dovrebbe finire il suo contratto con la Juventus con la maglia del Gremio e poi da luglio sarà libero di sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con i brasiliani o con altre società.

Douglas Costa vuole rimanere al Gremio

Il presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior a Radio Gaucha ha recentemente dichiarato: 'Douglas Costa ha espresso la volontà di rimanere al Gremio e la società è interessata alla sua permanenza'.

Una notizia gradita anche dalla Juventus, che non dovrà trovare un'altra sistemazione al brasiliano, oramai da tempo non considerato utile per la rosa bianconera. Fra i motivi che hanno portato la Juventus a cederlo ci sono i continui infortuni muscolari, ma anche l'ingaggio importante da sei milioni di euro a stagione. La società bianconera oramai da due stagioni ha deciso di alleggerire il monte ingaaggi e di investire su giovani di qualità, come dimostrato anche nel recente Calciomercato estivo con gli arrivi di Moise Kean, Kaio Jorge e Manuel Locatelli.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche Aaron Ramsey e Arthur Melo, per loro si parla di un possibile prestito in Inghilterra. Potrebbero partire inoltre anche Alex Sandro, Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

Per quanto riguarda invece i nuovi innesti si starebbe lavorando all'arrivo di un centrocampista (bravo nell'impostazione di gioco e nel garantire equilibrio) e a quello di una punta che migliori la finalizzazione delle azioni da gol.

Piacciono in tal senso Denis Zakaria e Mauro Icardi, lo svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione, mentre l'argentino potrebbe arrivare in prestito con riscatto a fine stagione. Se poi dovesse partire Morata, la Juventus potrebbe puntare sulla punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, anche in questo caso in prestito con riscatto nelle stagioni.