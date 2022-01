La Juventus dopo il mercato di gennaio dovrà dedicarsi anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono ben cinque quelli che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. Fra questi spiccano Paulo Dybala e Juan Cuadrado, per i quali si è parlato anche di un possibile trasferimento all'Inter. Nelle ultime settimane è stato l'amministratore delegato della società nerazzurra Giuseppe Marotta a sottolineare come l'Inter valuti giocatori in scadenza di contratto che possano migliorare la rosa. Oltre a Dybala e Cuadrado i nerazzurri potrebbero ingaggiare anche un altro giocatore della Juventus in scadenza di contratto a giugno.

Si tratta di Federico Bernardeschi, che sarebbe considerato il giocatore ideale per la fascia sinistra. Come è noto Ivan Perisic è in scadenza a giugno e l'Inter potrebbe sostituirlo proprio con Federico Bernardeschi. Ad agevolare il possibile trasferimento del centrocampista alla società nerazzurra potrebbe essere il suo agente sportivo Federico Pastorello, che ha buoni rapporti professionali con l'Inter. Su Bernardeschi ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno per trasferirsi all'Inter.

Il centrocampista piace molto alla società nerazzurra, che vorrebbe acquistare un giocatore di fascia sinistra. Il giocatore della Juventus sarebbe ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi e l'Inter non avrebbe problemi a garantirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 4 milioni di euro netti a stagione. Come è noto la società bianconera starebbe cercando di diminuire il monte ingaggi e vorrebbe prolungare il contratto dei giocatori in scadenza a somme minori rispetto a quelle attuali.

Per questo la possibilità che alcuni giocatori in scadenza possano decidere di lasciare la società bianconera è concreta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero altri giocatori attualmente in scadenza a giugno, ovvero Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbe però ritornare ad attingere a tale mercato a tre anni dall'arrivo di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Gli ultimi acquisti sono stati proprio quelli riguardanti il centrocampista gallese e quello francese nell'estate 2019. Il giocatore che potrebbe arrivare a giugno senza costi di cartellino è Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Il difensore potrebbe sostituire alla lunga Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società bianconera.