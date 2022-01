La Juventus negli ultimi mesi non ha mai utilizzato Aaron Ramsey. La sua ultima apparizione in bianconero risale ad ottobre, dopodiché il gallese ha solo giocato in nazionale. La Juventus, adesso, spera di poterlo di cedere, ma sembra molto complicato poiché per ora il giocatore starebbe rifiutando anche le poche offerte che gli sarebbero arrivate. Soprattutto nelle ultime ore, Aaron Ramsey avrebbe declinato la proposta del Burnley. Adesso per lui ci sarebbe il timido interesse del Newcastle ma nulla di concreto. Perciò resta lo spettro di una sua permanenza a Torino e questo per la Juventus sarebbe un grosso problema.

Il giocatore è speso infortunato e dunque inutilizzabile, in più percepisce un ingaggio molto elevato. Una sua cessione chiaramente alleggerirebbe le casse della Juventus.

Problema da Ramsey

Aaron Ramsey in questi mesi ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi della Juventus. Il gallese gioca solo in nazionale e già questo è un sgarbo per i sostenitori bianconeri, ma a questo si aggiunge il fatto che l'ex Arsenal, nonostante non trovi spazio, rifiuterebbe le offerte che gli sarebbero arrivate. Questo agli occhi degli juventini appare come un dispetto, anche perché Ramsey guadagna molto a Torino cosa che altrove probabilmente non riuscirebbe a fare. Questo sembra il principale impedimento in una possibile cessione del gallese.

Inoltre, Ramsey, in questi giorni, non si è presentato alla Continassa perché in permesso. Adesso dovrebbe fare il suo rientro a Torino, ma probabilmente Massimiliano Allegri continuerà a non utilizzarlo. Adesso, però, la Juventus non deve pensare solo al mercato ma anche alla gara contro il Napoli. Anche se resta il dubbio che questa sfida possa non giocarsi visti i casi di Covid-19 in aumento nelle due squadre.

La Juventus pensa anche al campo

In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Napoli anche se c'è il rischio che la gara non si giochi. Infatti, gli azzurri hanno alcune positività al Covid e c'è il rischio che l'ASL campana blocchi la trasferta. La Juventus, in ogni caso, ha proseguito la preparazione e anche Massimiliano Allegri deve fare i conti con i casi di Covid e con alcuni infortuni.

In particolare i bianconeri potrebbero dover rinunciare non solo a Giorgio Chiellini ma anche a Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino ha accusato un fastidio muscolare anche se non ha riportato nessuna lesione. In ogni caso la Juventus non vuole correre nessun rischio anche perché il 12 gennaio è in programma la partita di Supercoppa contro l'Inter. Le buone notizie per i bianconeri sono invece rappresentate dai recuperi di Paulo Dybala e Federico Chiesa, anche se Massimiliano Allegri deve ancora decidere se schierarli tra i titolari nel match contro il Napoli oppure se farli partire dalla panchina.