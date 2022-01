L'Inter sarebbe molto attenta sia alle trattative in entrata che a quelle in uscita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i dirigenti milanesi non avrebbero mollato la pista che porterebbe a Dusan Vlahovic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe seguito anche da Juventus Tottenham ed Arsenal. Il costo del suo cartellino sarebbe di circa settanta milioni di euro ma potrebbe subire un ribasso perché il calciatore non vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza. La società di Commisso, dunque, vorrebbe anche evitare di perderlo a parametro zero.

Il club nerazzurro sarebbe sempre alla finestra ma dovrebbe prima far cassa prima di imbastire una trattativa. Gli addii di Alexis Sanchez e di Arturo Vidal potrebbero far respirare le casse del club poichè i due cileni percepiscono uno stipendio molto oneroso da circa sette milioni di euro all'anno. Inoltre, al club viola piacerebbe da tempo Stefano Sensi che non sarebbe al centro del progetto di Inzaghi per i troppi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. L'ex Sassuolo sarebbe valutato circa quindici milioni di euro e sarebbe molto gradito da Vincenzo Italiano, che lo avrebbe già voluto durante la scorsa estate.

Caicedo per far respirare Edin Dzeko

Per potenziare il reparto offensivo, l'Inter potrebbe puntare a gennaio su Felipe Caicedo.

L'attaccante ha un ottimo rapporto con il tecnico nerazzurro che si è creato durante l'esperienza condivisa alla Lazio. Saprebbe giocare sia da prima punta che da seconda punta e conosce molto bene i tatticismi del modulo. Il Genoa lo cederebbe perché starebbe puntando sul ritorno di Piatek. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, però, vorrebbero evitare un esborso economico e potrebbero decidere di proporre qualche scambio.

L'idea sarebbe quella di inserire le prestazioni di Matias Vecino che ha il contratto in scadenza nel 2022 e che non dovrebbe prolungare il suo rapporto con la società degli Zhang. L'ecuadoriano potrebbe dunque garantire a Dzeko di tirare il fiato e sarebbe molto congeniale sopratutto per il modo in cui protegge palla e fa salire la squadra.

Il Liverpool sarebbe interessato a Lautaro

Durante la sessione estiva, l'Inter si dovrebbe difendere dagli attacchi del Liverpool che arriverebbero per Lautaro Martinez. Il Liverpool sarebbe disposto ad ingaggiarlo sotto richiesta di Jurgen Klopp perché Roberto Firmino al contratto in scadenza nel 2003. Il tecnico tedesco, prossimo avversario in Champions League di Dzeko e compagni, apprezzerebbe da tempo le caratteristiche di Lautaro che ha rinnovato il contratto ed avrebbe una valutazione di circa ottanta milioni di euro.